به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد تصاویر سه بعدی یکی از ویژگیهای بارز فیلمهای سال جدید میلادی است که این تکنیک در بسیاری از فیلمها از آثار ترسناک کوچک مانند "مقصد نهایی 4: سفر مرگ سه بعدی" و "والنتین خونین من سه بعدی" همین طور فیلمهای پرهزینه نظیر "آواتار" و "هیولاها در برابر بیگانگان" به کار رفته است.
بدون تردید تماشاگران سینما بیش از هر فیلم دیگر در انتظار دیدن حماسه افسانهای علمی و سه بعدی "آواتار" ساخته جیمز کامرون هستند که اولین فیلم دراماتیک او پس از فیلم سال 1997 "تایتانیک" و پرفروشترین فیلم تاریخ سینماست.
جیمز کامرون در پشت صحنه فیلم سهبعدی "آواتار"
استودیو فاکس "آواتار" را از 18 دسامبر در دو قالب عادی و آیمکس در سینماها اکران میکند. کامرون بیش از یک دهه روی این پروژه کار کرد و داستان درباره یک تفنگدار سابق معلول است که به سیارهای بسیار دور به نام پاندورا فرستاده و در نبرد مرگ و زندگی با ساکنان این سیاره گرفتار میشود.
این فیلم با تکنولوژی انقلابی موشن کپچر و سیستمهای موسوم به "دوربین واقعی" ساخته شده است. وتا دیجیتال روی جلوههای رایانهای فیلم کار میکند و کامرون نوید "یک دنیای کاملا متفاوت با یک اکوسیستم کامل از گیاهان و مخلوقات خیالی و ساکنانی با فرهنگ و زبان غنی" را داده است.
سام ورثینگتن بازیگر تازه کار استرالیایی نقش اصلی "آواتار" را بازی میکند و زو سالدانا، میشل رودریگز، جیوانی ریبیسی و سیگورنی ویور دیگر بازیگران فیلم هستند. تریلر "جزیره شاتر" به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با بازی لئوناردو دیکاپریو دوم اکتبر اکران میشود.
دی کاپریو و مارک روفالو در این فیلم نقش دو افسر امنیتی را به عهده دارند که برای تحقیق درباره ناپدید شدن یک جنایتکار بستری در بیمارستان روانی به جزیرهای در ماساچوستس میروند. یک توفان شدید و شورش مرگبار بیماران باعث میشود آنها در جزیره گیر بیفتند.
اسکورسیزی و دیکاپریو پیش از این در فیلم برنده اسکار "مردگان" همکاری کردند که اسکورسیزی به خاطر آن اسکار بهترین کارگردانی را برد. پیتر جکسن خالق سهگانه موفق "ارباب حلقهها" 11 دسامبر با فیلم کمهزینه "استخوانهای دوستداشتنی" از راه میرسد که با اقتباس از رمان پرفروش آلیس سیبولد ساخته شده است.
مارک والبرگ، ریچل وایس، سوزان ساراندون و سیرشه رونان در این فیلم بازی میکنند و داستان درباره دختری 14 ساله به نام سوزی است که به قتل میرسد، اما روح دختر بازمیگردد و خانواده و قاتل خود را زیر نظر میگیرد.
مایکل بی نیز سعی کرده با فیلم "ترانسفورماتورها: انتقام کشتهشدگان" با بازی شایا لابوف از جیمز کامرون عقب نیفتد. استودیو پارامونت این فیلم را 26 ژوئن برای دریم ورکس اکران میکند و "سفر ستارهای" جیجی ایبرامز با بازی اریک بانا و سایمن پگ نیز از هشتم مه به سینماها میآید.
از دیگر کارگردانان مطرح با فیلمهای بلاکباستر میتوان به رولند امریش اشاره کرد که استودیو سونی "2012" او را 10 ژوئیه به بازار میفرستد.
"نگهبانان" به کارگردانی زاک اسنایدر که بر مبنای رمان گرافیکی آلن مور ساخته شده، ششم مارس در سینماها اکران میشود. "هری پاتر و شاهزاده دورگه" استودیو برادران وارنر و ششمین فیلم مجموعه فیلمهای هری پاتر که ابتدا قرار بود نوامبر 2008 به نمایش درآید، از 17 ژوئیه و در دل تابستان به سینماها میآید.
"هری پاتر و قدیسان مرگبار" هفتمین و آخرین کتاب مجموعه موفق جی. کی. رولینگ در دو قسمت ساخته شده و به ترتیب نوامبر 2010 و مه 2011 نمایش داده میشود. برادران وانر در عین حال حقوق پخش داخلی "نابودگر: رستگاری" چهارمین فیلم مجموعه "نابودگر" را در اختیار دارد.
مکجی روی صندلی کارگردانی این فیلم نشسته و کریستین بیل، برایس دالاس هوارد و سان ورثینگتن بازیگر "آواتار" در آن نقشآفرینی میکنند.
استودیو فاکس با "سرچشمههای افراد ایکس: وولورین" از راه میرسد که پیشدرآمدی درباره شخصیت هیو جکمن در مجموعه "افراد ایکس" است و گاوین هود کارگردان "تسوتسی" آن را ساخته است.
یونیورسال نیز به موفقیت چهارمین فیلم مجموعه "سریع و خشمگین" (سوم آوریل) امیدوار است. وین دیزل و پل واکر برای اولین بار پس از فیلم اول در کنار هم نقشآفرینی کردهاند و جاستین لین کارگردان فیلم سوم آن را کارگردانی کرده است.
استودیو سونی امیدوار است با "فرشتگان و شیاطین" دنباله فیلم "رمز داوینچی" موفقیت خیرهکننده آن فیلم در بازار جهانی را تکرار کند. این فیلم به کارگردانی ران هوارد و با بازی تام هنکس از 15 مه اکران میشود.
از فیلمهای غیردنبالهای سال میتوان به "سرزمین سرگشتگی" براد سیلبرلینگ با بازی ویل فرل اشاره کرد که روایتی سینمایی از یک مجموعه تلویزیونی موفق به همین نام در سالهای 1970 است و یونیورسال آن را توزیع میکند.
دنبالههای دو فیلم موفق سال 2006 - "شب در موزه" (575 میلیون دلار) و "آلوین و سمورچهها" (360 میلیون دلار) - سال 2009 نمایش داده میشود. بن استیلر و ایمی آدامز در "شب در موزه: نبرد اسمیتسونین" همبازی شدهاند و فیلم آنها 22 مه از راه میرسد. دنباله "آلوین و سمورچهها" به کارگردانی بتی تامس با بازی جیسن لی نیز روز کریسمس به نمایش درمیآید.
"ماه نو" به کارگردانی کریس وایس که دنباله فیلم موفق "گرگ و میش" است، 20 نوامبر و در هفته شکرگزاری اکران میشود. "گروگانگیری در پلهم یک، دو، سه" (12 ژوئن) تونی اسکات با حضور دنزل واشینگتن و جان تراولتا و روایت روزآمد "مرد گرگنما" (ششم نوامبر) ساخته جو جانستن با حضور بنیچیو دل تورو در نقش مرد گرگنما از دیگر بلاکباسترهای در انتظار اکران سال 2009 هستند.
"شرلوک هلمز" (20 نوامبر) گای ریچی با بازی رابرت داونی جونیر و جود لاو و فانتزی سهبعدی "سرود کریسمس" رابرت زمهکیس با حضور جیم کری در هفت نقش نیز از فیلمهای مستعد فروش هستند.
در حوزه فیلمهای انیمیشن استودیو پیکسار با فیلم "بالا" از راه میرسد که 29 مه افتتاح میشود. این فیلم به کارگردانی پیت داکتر ("موسسه هیولاها") داستان یک بادکنکفروش 78 ساله است که در سفری پرماجرا به آمریکای جنوبی پرواز میکند.
استودیو فاکس با "عصر یخ: ظهور دایناسورها" (سوم ژوئیه)، سومین فیلم مجموعه موفق "عصر یخ" وارد رقابت تابستانی میشود. دریم ورکس انیمیشن فیلم سهبعدی "هیولاها در برابر بیگانگان" (27 مارس) را آماده دارد و سونی نیز با Cloudy With A Chance Of Meatballs از راه می رسد که 18 سپتامبر پخش میشود.
"هری پاتر و شاهزاده دورگه" ششمین فیلم مجموعه هری پاتر 17 ژوئیه اکران میشود
در این بین، استودیو دیسنی انیمیشن قدیمی را امتحان میکند و فیلم دوبعدی "شاهزاده و قورباغه" را ماه دسامبر به سینما میفرستد. G-Force به تهیهکنندگی جری بروکهایمر و دیگر فیلم انیمیشن دیسنی در سال 2009 نیمی انیمیشن نیمی زنده است.
جدا از نامهای بزرگ دنیای انیمیشن چند تازهکار کنجکاویبرانگیز نیز حضور دارند. "جایی که چیزهای وحشی هستند" اسپایک جونز که تلفیقی از فیلم زنده، انیمیشن و تصاویر رایانهای است و تولید آن سالها طول کشید، 16 اکتبر از طریق برادران وارنر به بازار میآید.
استودیو فاکس فیلم استاپ - موشن "آقای فاکس شگفتانگیز" به کارگردانی وس اندرسن را 9 نوامبر اکران میکند. جرج کلونی، کیت بلانشت و مریل استریپ صداپیشههای این فیلم هستند. فیلم استاپ - موشن "کورالین" هنری سلیک نیز ششم فوریه از طریق فوکوس فیچرز به نمایش درمیآید.
سال 2009 در عین حال سال نمایش فیلمهای کمدی رومانتیک است که از جمله این فیلمها میتوان به "همه چیز درباره استیو" (فاکس، ششم مارس) با بازی ساندرا بولاک و تامس هیدن چرچ، "پیشنهاد ازدواج" با حضور بولاک و رایان رینولدز، "اشباح دوستان سابق" (برادران وانر، اول مه) با نقشآفرینی متیو مکاناهی و جنیفر گارنر و "حقیقت زشت" (سونی، سوم آوریل) با بازی کاترین هیگل و جرارد باتلر اشاره کرد.
هیو گرانت و سارا جسیکا پارکر یک کمدی فعلا بینام را برای سونی دارند که 25 دسامبر به بازار میآید و بازیگرانی معروف چون جنیفر آنیستن، اسکارلت جوهانسن، درو باریمور و بن افلک در فیلم He s Just Not That Into You بازی کردهاند که ششم فوریه از طریق برادران وارنر اکران میشود.
کمدی خانوادگی "آن را تصور کن" (پارامونت، 12 ژوئن) با بازی ادی مورفی، "سگهای پیر" (دیسنی، 27 نوامبر) با حضور جان تراولتا و رابین ویلیامز از دیگر فیلمهای پرستاره سال 2009 هستند.
مریل استریپ در سال جاری میلادی دو فیلم کمدی مطرح دارد: "جولی و جولیا" (سونی، هفتم اوت) نورا افرون که در آن به نقش یک آشپز معروف ظاهر شده و فیلمی فعلا بینام به کارگردانی نانسی مایرز که کریسمس به بازار میآید و در آن با الک بالدوین و استیو مارتین همبازی است.
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