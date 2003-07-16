اسدلله امرايي : هيات منصفه بايد از ميان افراد اهل فن و آشنا با جريانات روز انتخاب شود

اسدالله امرايي مترجم آثار ادبي كشورمان در گفتگو با خبرنگار فرهنگي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : حضور هيات منصفه فرهنگي خوب است به شرطي كه انتخاب اين هيات منصفه نيز درست باشد و افراد اهل فن ، كارشناس و شخصيت هايي خوش نام و آشنا با جريانات روز براي اين امر انتخاب شوند .

وي در ادامه افزود : اين افراد بايد مستقل از جناح هاي فكري و سياسي خاص انتخاب شوند تا بتوان به اين دادگاه اعتماد كرد و گرنه دوباره مشكلات جديدي پيش رو خواهيم داشت . تركيب اين هيات منصفه بسيار مهم است و انتخاب آن ها بايد در جلسات متعددي با حضور اهل فن انجام شود ، افراد بايد به گونه اي انتخاب شوند كه همه به راي آنها اعتماد كرده و حتي اگرمخالف راي هستند به آن احترام گذارند ، در غير اين صورت راي دادگاه اعتباري نخواهد داشت .

امرايي در جواب اين سوال كه آيا حضور هيات منصفه در دادگاه به معني حذف مميزي قبل از چاپ است گفت : نه اين دو ربطي به هم ندارد و موضوع مميزي خود مقوله اي جداگانه است .

امرايي در ادامه گفت : به نظر من در صورت حذف مميزي ازطرف وزارت ارشاد، ناشران خود دست به مميزي ميزنند. در جريان آزاد چاپ و نشر كتاب ، ناشران ريسك نكرده و هر اثري را چاپ نمي كنند، اگر مميزي از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حذف شود ، ناشران با وسواس بيشتري آثار را انتخاب و منتشر مي كنند . از آنجا كه در كشور ما مراكز تصميم گيري متعدد است و هر لحظه ممكن است به دليلي كتاب درمعرض اتهام قرار بگيرد و ناشر بايد پاسخگو باشد ، پس ناشرترجيح مي دهد خود را درگير اين قضايا نكند و از چاپ كتاب صرفنظر كند .

وي در ادامه گفت : در شرايط حاضر كه كتاب با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر مي شود با يك شكايت ساده ، نويسنده ، ناشر و وزارت ارشاد همگي زير سوال مي روند چه رسد به وقتي كه كتاب بدون مجوز چاپ شود ، بنابراين ناشر هيچ وقت چنين ريسكي نخواهد كرد.

اين مترجم در مورد كتابهاي زيراكسي گفت : اين يكي از عواقب مميزي كتاب به شيوه موجود در كشور ماست. چون خواهي نخواهي آن كسي كه به دنبال كتاب است آن را پيدا كرده و مي خواند ، اين كپي برداري در حال حاضر چه از آثار قديمي و چه آثار جديد انجام مي شود ودولت هم قادر نيست جلوي اين جريان را بگيرد، به هرحال بگير و ببند چاره كارنيست و جوينده كتاب عاقبت يابنده است و به راحتي ميتواند ناياب ترين كتابهارا تهيه كند . كتاب توزيع مي شود چه از راه قانوني وچه غير قانوني ، تنها مولف و ناشر هستند كه ضرر مي كنند ، چون هيچ حق و حقوقي به آنها تعلق نمي گيرد.

امرايي در جواب اين سوال كه آيا مي شود هر تفكري رابه صرف اينكه در قالب كتاب است در جامع رواج داد گفت : كسي با خواندن اين كتابها منحرف نمي شود، كتاب تنها به انسان آگاهي مي دهد و انسان بر اساس اين آگاهي مي تواند تصميم بگيرد و انتخاب كند مگر حالا كه كتاب مميزي مي شود اين تفكرات و آثار بيرون نمي آيد ؟

وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي توان فضاي امني در عرصه نشر كشور به وجود آورد گفت : من عقيده دارم بايد مميزي را برداشت و فضاي امني ايجاد كرد كه شكايات بعد از چاپ كتاب بنابر شواهد و مستدلات و بر اساس قانون در دادگاه مطرح شود تا در يك دادگاه منصفانه به شكايات رسيدگي شود، نه اينكه قبل از هر چيز به ويترين مغازه حمله كنند و با شكستن و سوزاندن وتعرض به نويسنده شكايت خود را اعلام كنند.

امرايي درخصوص نقش هيات منصفه فرهنگي درمواقعي كه چنين مشكلاتي پيش مي آيد گفت : حضور هيات منصفه فرهنگي خوب است اما هيات منصفه اي كه اهل قلم وناشران همگي بايد به اين افراد اعتماد داشته باشند و آنها را نماينده خود بدانند .







