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۲۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۰:۵۴

هيات منصفه فرهنگي(4 )

اسدلله امرايي : هيات منصفه بايد از ميان افراد اهل فن و آشنا با جريانات روز انتخاب شود

اسدلله امرايي : هيات منصفه بايد از ميان افراد اهل فن و آشنا با جريانات روز انتخاب شود

فكر نمي كنم كسي با حضور هيات منصفه در دادگاه مخالف باشد اما تركيب اين هيات منصفه نيز مهم است كه خود بحث فراواني را مي طلبد.

اسدالله امرايي مترجم آثار ادبي كشورمان در گفتگو با خبرنگار فرهنگي "مهر" با بيان  اين مطلب افزود : حضور هيات منصفه فرهنگي خوب است به شرطي كه انتخاب اين هيات منصفه نيز درست باشد و افراد اهل فن ، كارشناس و شخصيت هايي خوش نام و آشنا با جريانات روز براي اين امر انتخاب شوند .
وي در ادامه افزود : اين افراد بايد  مستقل از جناح هاي فكري و سياسي خاص انتخاب شوند تا بتوان به اين دادگاه اعتماد كرد و گرنه دوباره مشكلات جديدي پيش رو خواهيم داشت . تركيب اين هيات منصفه بسيار مهم است و انتخاب آن ها بايد در جلسات متعددي با حضور اهل فن انجام شود ، افراد بايد به گونه اي انتخاب شوند كه همه به راي آنها اعتماد كرده و حتي اگرمخالف راي هستند به آن احترام گذارند ، در غير اين صورت راي  دادگاه اعتباري نخواهد داشت .
امرايي در جواب اين سوال كه آيا حضور هيات منصفه در دادگاه به معني حذف مميزي  قبل از چاپ است گفت : نه اين دو ربطي به هم ندارد و موضوع مميزي خود مقوله اي جداگانه است .
امرايي در ادامه گفت : به نظر من در صورت حذف مميزي ازطرف وزارت ارشاد، ناشران خود دست به مميزي ميزنند. در جريان آزاد چاپ و نشر كتاب ، ناشران ريسك نكرده  و هر اثري را چاپ نمي كنند،  اگر مميزي از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حذف شود ، ناشران با وسواس بيشتري آثار را انتخاب و منتشر مي كنند . از آنجا كه در كشور ما مراكز تصميم گيري متعدد است و هر لحظه ممكن است به دليلي كتاب درمعرض اتهام قرار بگيرد و ناشر بايد پاسخگو باشد ، پس ناشرترجيح مي دهد خود را درگير اين قضايا نكند و از چاپ كتاب صرفنظر كند .
وي در ادامه گفت : در شرايط حاضر كه كتاب با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر مي شود با يك شكايت ساده ، نويسنده ، ناشر و وزارت ارشاد همگي زير سوال مي روند چه رسد به وقتي كه كتاب بدون مجوز چاپ شود ، بنابراين ناشر هيچ وقت چنين ريسكي  نخواهد كرد.
اين مترجم  در مورد كتابهاي زيراكسي  گفت : اين يكي از عواقب مميزي كتاب به شيوه موجود در كشور ماست.  چون خواهي نخواهي آن كسي كه به دنبال كتاب است آن را پيدا كرده و مي خواند ، اين كپي برداري در حال حاضر چه از آثار قديمي و چه آثار جديد انجام مي شود ودولت هم قادر نيست جلوي اين جريان را بگيرد، به هرحال بگير و ببند چاره كارنيست و جوينده كتاب عاقبت يابنده است و به راحتي ميتواند ناياب ترين كتابهارا تهيه كند . كتاب توزيع مي شود چه از راه قانوني وچه غير قانوني ،  تنها مولف و ناشر هستند كه ضرر مي كنند ، چون هيچ حق و حقوقي به آنها تعلق نمي گيرد.
امرايي در جواب اين سوال كه آيا مي شود هر تفكري رابه صرف اينكه در قالب كتاب است در جامع رواج داد گفت : كسي با خواندن اين كتابها منحرف نمي شود، كتاب تنها به انسان آگاهي مي دهد و انسان بر اساس اين آگاهي مي تواند تصميم بگيرد و انتخاب كند مگر حالا كه كتاب مميزي مي شود اين تفكرات و آثار بيرون نمي آيد ؟ 
وي همچنين  در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي توان فضاي امني در عرصه نشر كشور به وجود آورد گفت : من عقيده دارم بايد مميزي را برداشت و فضاي امني ايجاد كرد كه شكايات بعد از چاپ كتاب بنابر شواهد و مستدلات و بر اساس قانون در دادگاه مطرح شود تا در يك دادگاه منصفانه به شكايات رسيدگي شود، نه اينكه قبل از هر چيز به ويترين مغازه  حمله كنند و با شكستن و سوزاندن وتعرض به نويسنده  شكايت خود را اعلام كنند.
امرايي درخصوص  نقش هيات منصفه فرهنگي درمواقعي كه چنين مشكلاتي پيش مي آيد گفت : حضور هيات منصفه فرهنگي خوب است اما هيات منصفه اي كه اهل قلم وناشران همگي بايد به اين افراد اعتماد داشته باشند و آنها را نماينده خود بدانند .

 

 


 
   

کد مطلب 8220

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