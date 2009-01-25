خط فقر در شهرها 4 برابر حداقل دستمزد کارگران

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در ارتباط با این سئوال که آیا می توان دستمزدی را برای کارگران تعیین کرد که به انتفاع هر دو گروه کارگر و کارفرما منجر شود، گفت: واقعیت این است که با توجه به بدنه سنگین دولت و تعیین دستوری حداقل دستمزد در پایان هر سال، ما نمی توانیم دستمزدی بر اساس واقعیتها داشته باشیم.

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور با بیان این مطلب که امروز خط فقر در شهرها 780 هزار تومان است، اظهار داشت: نمی توان بین حقوق پایه 220 هزار تومانی و خط فقر 780 هزار تومانی تعادل برقرار کرد و در واقع انجام این هماهنگی غیر ممکن است.

وطن پرور در بخش دیگری از سخنانش به مساله تورم اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین کلی کشور مانند قانون پولی و بانکی و قانون تجارت، مسئول تعیین ارزش پول و کنترل تورم ، بانک مرکزی شناخته می شود.

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور خاطر نشان کرد: کارگران از ما به عنوان کارفرما انتظار دارند معاش آنها را تامین کنیم، ولی از سویی ما نیز از دولت انتظار داریم تا جلوی واردات بی رویه را بگیرد.

به گفته وطن پرور با توجه به اینکه واردات بی رویه در کشور رو به گسترش است، رغبت و تمایل صنعتگران و کارفرمایان ایرانی برای تولید کم شده، به عنوان نمونه واردات پرتقال از ترکیه و مصر، واردات انگور و گلابی نیز از چین باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی شده است.