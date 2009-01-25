مجمع مشورتی نخبگان گلستان برای رفع مشکلات شهری تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری شامگاه گذشته در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرگان افزود: جمع بندی مشکلات اساسی شهر، ارائه پیشنهادها و یافتن راه حل های منطقی و کمک در رفع موانع احتمالی، از اقدامات و برنامه های آینده شورای شهر و اداره کل امور اجتماعی و شوراها قرار گیرد.

وی اظهار داشت: فرهنگ شورایی باید در بین مدیران اجرایی نهادینه شود که این امر مستلزم تعامل مثبت و سازنده بین مدیران و شوراها است.

نوری خاطرنشان کرد: تاکنون در زمینه آموزش شوراها اقدامات خوب و اساسی انجام شده است که این امر باید با جدیت دنبال شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان اظهار داشت: شورای عالی استانها برای اجرایی کردن اصول قانونی باید به اصلاح قوانین شوراها نگاه تقنینی داشته باشد.

وی یادآور شد: برای ارتقاء جایگاه شوراها تا سطح پیش بینی شده در قانون اساسی و قانون شوراها باید ظرفیت سازی شود.