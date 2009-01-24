مواد اولیه نامرغوب به فرش کرمان صدمه زده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مصطفی تویسرکانی عصر امروز در مراسم سومین المپیاد دانش آموزی فرش کرمان با اشاره به قدمت دو هزار و 500 ساله فرش کرمان تصریح کرد: فرش یکی از مهمترین کالاهای صنایع دستی استان کرمان محسوب می شود که جایگاه ویژه ای از لحاظ اصالت و فرهنگ مردم این منطقه دارد.

تویسرکانی افزود: فرش کرمان یکی از اصیل ترین و مرغوبترین فرشها در ایران محسوب می شود اما سهم کرمان از صادرات فرش در کشور سالانه فقط 7 میلیون دلار برآورد می شود درحالیکه سایر مناطق کشور سالانه نزدیک به 400 میلیون دلار فرش صادر می کنند.

وی گفت: عدم استفاده از مواد اولیه مرغوب و تقلبی و فرش های تقلبی بافته شده در سایر کشورها به فرش ایران بخصوص فرش کرمانی ضربه زده است بطوریکه از 250فرش باف در سالهای گذشته به 50 هزار نفر فرشباف رسیده ایم.

تویسرکانی با اشاره به کوششهای انجام شده در طول سالهای اخیر برای احیای این صنعت در استان گفت: طرح سلامت و بیمه فرشبافان در استان در حال انجام است که با پرداخت مبلغ کم فرشبافان می توانند از مزایای بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی استفاده نمایند.

وی با تاکید بر لزوم آموزش فرشبافان از آموزش تخصصی و بازاریابی به عنوان اصول مهم در زمینه رونق فرشبافی در استان نام برد.

