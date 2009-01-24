سه دستگاه برف خور در محورهای برفگیر فارس استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نوروزی عصر امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از محور شیراز به سپیدان افزود: یکی از این دستگاه ها در محور شیراز به سپیدان مورد استفاده قرار گرفت که در فصل زمستان شهروندان برای تردد در این محور برفگیر دچار مشکل نشوند.

وی هچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به محور شیراز به سپیدان نیز اظهار داشت: با اتمام عملیات قطعات سه و چهار بزرگراه شیراز- سپیدان و بهره برداری از آن دسترسی به قطب کشاورزی فارس با سهولت بیشتری انجام می شود .

مدیر کل راه و ترابری فارس تصریح کرد: بزرگراه شیراز - سپیدان در چهار قطعه مجزا تعریف و به مرحله اجرا گذاشته شد که قطعه یک این بزرگراه به طول 12 کیلومتر، قطعه دوم به طول 17 کیلومتر، قطعه سوم به طول 21 کیلومتر و قطعه چهارم نیز به طول 18 کیلومتر تعریف شده است .

نوروزی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی قطعات یک و دو این بزرگراه در سال گذشته تمام شده و هم اکنون عملیات قطعات سه و چهار این بزرگراه در دست اجراست، تصریح کرد: در حال حاضر پیشرفت این قطعات بزرگراه 69 درصد ارزیابی شده و دراین خصوص نیز هشت کیلومتر از قطعه سه مسیر مذکور خط کشی و آماده بهره برداری است و این قطعه تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید .

مدیرکل راه و ترابری استان فارس، توجه به کیفیت آسفالت و استانداردسازی آن را از جمله مسایل مهم در اجرای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: قطعات سه و چهار این طرح با هزینه ای بالغ بر 90 میلیارد ریال در دست قرار گرفته و این طرح همزمان با زمان بندیهای پیش بینی شده در حال انجام است.

نوروزی در ادامه از شناسایی هفت نقطه حادثه خیز در محور یاسوج- سپیدان خبر داد و گفت: این نقاط شناسایی و در عملیات های مختلف برطرف شده است همچنین در محور بوزگرد- کهکران سه نقطه حادثه خیز شناسایی و در راههای روستایی این محور نیز پنج نقطه دیگر شناسایی و اصلاح شد که در مجموع می توان گفت در این حوزه بیش از 20 نقطه حادثه خیز شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون بیش از15 پروژه راه روستایی در شهرستان سپیدان در دست اجراست که از این تعداد هفت طرح انجام و باقیمانده طرح ها نیز دردست اقدام قرار دارد.