تجمع اعتراض آميز دانشجويان در مقابل سفارت انگليس پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، جامعه اسلامي دانشجويان در اين بيانيه تاكيد كرده است: خبرهاي عراق به ويژه اخبار مربوطه به حضور نظامي نيروي امريكايي در شهرهاي نجف و كربلا و هتك حرمت اين اماكن مقدس و كشتار مردم بي دفاع سبب جريحهدار شدن قلوب مسلمانان و شيعيان شده است.
اين بيانيه مي افزايد: نظاميان حكومت انگلوساكسونهاي وحشي وقيحانه به مقدسترين خاستگاههاي معنوي و عاطفي شيعيان و بلكه همه مسلمانان جهان ميتازند و اماج گلوله قرارشان ميدهند. نجف، كربلا، بينالحرمين، واديالسلام، مسجد مقدس سهله و اينك حرم حضرت علي (ع).
در بيانيه جامعه اسلامي دانشجويان آمده است: اين صليبيون مدرن با سلاح غضبه وعصيان عزت شيعه را نشانه رفتهاند و ميخواهند با حربههاي كهنه آل اميه و ال زياد با مكتب ستم ستيز اسلام، مقابله شود و پيروز ميدان هم باشند. وقايعي كه اين روزها در عراق مظلوم ميگذرد پديده تازهاي نيست.
اين بيانيه ميافزايد: ستيز استكبار با اسلام، مبارزه با فريادها و حركتهاي حقخواهي و استقلال طلبي و جريحه دار ساختن احساسات عمومي مسلمانان در نتيجه هتك حرمت عتبات و اماكن متبركه و شكنجه مردم بيدفاع همه و همه نشات گرفته از ذات پليد شيطاني است كه امروز در قالب قدرت سركش منفور آمريكا و صهيونيزم پديدار گشته است. ذات پليدي كه خود را برتر از انسانيت و انسانها دانسته و با منطقي متكي بر تكبر و زورمداري در مسير بنبست به سوي سرنوشت محتومش يعني انحطاط و انفجار پيش ميرود و اين چهره بينقاب آمريكاست كه چنگ تمدن غرب با تمدن اسلام ناب را رقم زده است.
اين تشكل دانشجويي در اين بيانيه تاكيد كرده است: امروز نجف و كربلا قبله دل عاشقان عدالت و شهادت در زير چكمه هاي خون آشامان قرار گرفته و حرم مطهر و مقدس مولاي متقيان علي (ع) و حضرت اباعبدالله الحسين مورد حمله و اهانت يزيديان زمان واقع شده است.
در اين بيانيه تصريح شده است: قطعا بشريت معاصر به چشم خود خذلان و خفت قريبالوقوع اين سه جرثومه فساد (بوش، بلر، شارون) را خواهد ديد. جهان اسلام تاكنون بايد دريافته باشند كه اميد داشتن به مجامع و مترسكهاي جهاني كه آمريكا براي استيفاي حقوق خويش، بنا نهاده عين نااميدي و بيهودگي است.
اين بيانيه ميافزايد: از اين رو در شرايط كنوني كه استراتژي امريكا و اسرائيل مبني بر مبارزه گام به گام و كشور به كشور با جهان اسلام براي همگان عيان و تبعات ناشي از تحقق اين استراتژي به سرنوشت عموم مسلمانان روشن شده است، بر آنهاست كه فراتر از بيانيه و قطعنامه كه فاقد ضمانت و توان اجرايي است به زبان عمل مقابله نمايند تا تصور و خيال تكرار و تداوم جنايت در ساير كشورهاي اسلامي از سرشان بيرون گردد.
جامعه اسلامي دانشجويان در بيانيه خود آورده است: موقعيت استراتژيكي عراق كه مركز بسيار مناسبي در جهان اسلامي براي مركزيت حكومت جهاني مهدوي است، لازم مينمايد مسلمانان دنيا خصوصا شيعيان در انديشه آزادسازي اين سرزمين از دست سلطهجويان غربي باشند و اين يكي از تمهيدات منتظران براي ظهور حضرت مهدي است.
جامعه اسلامي دانشجويان ضمن محكوم كردن وقايع اخير در عراق كه با وحشيانهترين اعمال ملتي را به مرگ تدريجي و زجرآور محكوم كرده و متاسفانه سازمانهاي بينالمللي ديدهبان حقوق بشر و نمايندگان سينهچاك دموكراسي و آزادي و صلح اين جنايات را نميبينند، از تمام مسلمانان آزاده و عالمان شيعه ميخواهد كه با راهكاراهاي قاطع، راه سلطه و نفوذ مستكبران در سرزمينهاي اسلامي و تعرض و هتك حرمت نسبت به برترين مقدسات ديني را بگيرند.
اين بيانيه در ادامه تاكيد كرده است : ديپلماسي كشورمان نيز كه اين روزها به نوعي به دفاع از حقوق همدستان اين متجاوزان پرداخته است، نه تنها از اين سكوت و انفعال بيمعنا دست بردارد و به عنوان يك دولت اسلامي، عزتمندانه به دنبال راه حلي براي پايان دادن به اين تجاوزات و گستاخيهاي متجاوزان باشد و از اهرمهاي خود خصوصا تاثير گذاري در سازمان كنفرانس اسلامي، غفلت ننمايند.
جامعه اسلامي دانشجويان در شرايط كنوني اولين قدم در اين مسير را بستن سفارت منفور انگليس و اخراج سفير آن از ايران ميداند. و اعلام ميكند دانشجويان با غيرت و مسلمان در صورت ناكارآمد بودن دستگاه وزارت خارجه، مطمئنا خود اقدامات عملي بعدي را صورت خواهند داد.
با صدور بيانيه جامعه اسلامي دانشجويان
تجمع اعتراض آميز دانشجويان در مقابل سفارت انگليس پايان يافت
تجمع اعتراض آميز عصر پنجشنبه تعدادي از دانشجويان دانشگاههاي تهران در مقابل سفارت انگليس با صدور بيانيه جامعه اسلامي دانشجويان به پايان رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر، جامعه اسلامي دانشجويان در اين بيانيه تاكيد كرده است: خبرهاي عراق به ويژه اخبار مربوطه به حضور نظامي نيروي امريكايي در شهرهاي نجف و كربلا و هتك حرمت اين اماكن مقدس و كشتار مردم بي دفاع سبب جريحهدار شدن قلوب مسلمانان و شيعيان شده است.
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