آغاز بررسی جزئیات لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس

محمد رضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس چهارشنبه گذشته با حضور چهار اقتصاددان ( دکتر محمد نهاوندیان، جمشید پژویان، مسعود نیلی و علی آقا محمدی) لایحه هدفمندکردن یارانه ها را مورد بررسی قرار داد.

ارائه بسته سیاستی مناسب

وی مباحث مطرح شده در جلسه چهار اقتصاددان با اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: دکتر علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اینکه با کلیات این لایحه موافق بود، خواستار اصلاحاتی بر روی آن و اجرای این لایحه با مجموعه بسته سیاستی مناسب شد.

توجه به تولید

فرزین افزود: دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه توجه بیشتر دولت در سیاستهایش با محوریت تولید را خواستار شد.

نهاوندیان در این جلسه با بیان مسایل و مشکلات بخش تولید کشور، مطرح کرد: اصلاح قیمت حاملهای انرژی به تولید در کشور لطمه وارد کرده است، از این رو نیاز است برای حرکت به سمت آن سایر متغیرهای اقتصادی کشور بهبود یابد.



ترسیم نقشه راه

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصریح کرد: دکتر جمیشید پژویان اقتصاددان نیز در این جلسه "نقش راه" برای لایحه هدفمندکردن یارانه ها ارائه کرد

پژویان ضمن تاکید بر آغاز اصلاح نسبی قیمتها در کشور، عنوان کرد: "نقشه راه" تداوم سیاستهای اقصادی در راستای نیل به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام باید ترسیم شود.

پژویان همچنین تدوین مجموعه سیاستهای مناسب برای اجرای همزمان با اصلاح قیمت حاملهای انرژی را خواستار شد.

ضرورت اصلاح قیمتها در کشور

وی گفت: دکتر مسعود نیلی اقتصاددان نیز در این جلسه پرسشهایی درباره هدفمندکردن یارانه ها در کشور مطرح کرد. وی ابتدا این پرسش را مطرح کرد که آیا به سمت اصلاح قیمتها در کشور باید برویم؟ که نیلی در پاسخ به این پرسش بر ضرورت اصلاح قیمتها در کشور تاکید کرد.

نیلی معتقد است که هم اکنون نیز برای هدفمندکردن یارانه ها در کشور دیر شده است.

نیلی در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان مجلس درباره آثار تورمی لایحه هدفمندکردن یارانه ها در کشور گفت: این لایحه هم می تواند تورم زا باشد و هم نباشد. اگر سیاستهای پولی، مالی و ارزی مناسبی تدوین و در ادامه با مدیریت مناسبی اجرایی شود، نباید نگران تورم زایی آن بود.

به عبارت دیگر، نیلی خواستار اصلاح قیمت حاملهای انرژی و اصلاح نرخ ارز و بهره در کشور به صورت همزمان شد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در پایان اظهارداشت: کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس از فردا بررسی جزئیات و بند بند لایحه هدفمندکردن یارانه ها را آغاز می کند.