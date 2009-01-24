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۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۰

ناوگان خدمات موتوری ورامین نوسازی شد

ناوگان خدمات موتوری ورامین نوسازی شد

ورامین - خبرگزاری مهر: با رونمایی از 25 دستگاه انواع مختلف ماشین آلات و تجهیزات خودرویی جدید در شهرستان ورامین، ناوگان خدمات موتوری این شهرستان بهسازی شد.

شهردار ورامین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جهت ارائه خدمات مناسب و بهینه به شهروندان و تسریع در عملیاتهای عمرانی و توسعه شهر ورامین، ناوگان موتوری، ماشین آلات خدمات شهری، امدادی و عمرانی شهرداری با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال به پیشرفته ترین و جدیدترین خودروهای سبک و سنگین امدادی و خدماتی مجهز شد.

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین نیز در گفتگو با مهر گفت: با حمایت های جدی شورای اسلامی شهر و تلاش ارزنده شهردار ورامین امروز شاهد نوسازی و تجهیز ناوگان موتوری خدمات شهری و عمرانی شهرداری هستیم.

علی اصغر خوشنام افزود: طی یک حرکت نمادین ماشین آلات جدید خریداری شده شامل یک دستگاه بنز اکسور امداد و نجات ، یک دستگاه میدلام آتش نشانی و ... استفاده شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین خاطرنشان کرد: 20 درصد اعتبار خرید خودروهای مذکور از محل منابع استانی و 80 درصد الباقی از محل درآمدهای شهرداری ورامین تامین شده است.

این مراسم عصر امروز با حضور استاندار تهران، نماینده ولی فقیه و مسئولان ادارات شهرستان ورامین برگزار شد.

کد مطلب 822055

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