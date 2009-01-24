تیم ملی فوتبال کشورمان عازم تایلند شد/ سه جلسه تمرین در بانکوک

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان با 23 بازیکن ساعت 45/20 دقیقه امشب با پروازمستقیم ماهان، فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران را به مقصد شهر بانکوک تایلند ترک کرد. ملی پوشان کشورمان پس از پروازی 6 ساعته حوالی ساعت 6 صبح به وقت تایلند وارد فرودگاه بانکوک خواهند شد.

تیم کشورمان که تنها با یک جلسه تمرین عازم تایلند شد، قبل از دیداربا تیم ملی فوتبال این کشورسه جلسه تمرین را درخاک این کشور برگزار خواهد کرد.

دیدارتیم های ملی تایلند و ایران درچارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا روزچهارشنبه 9 بهمن ماه در ورزشگاه راجامانگالای شهر بانکوک برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در این گروه با 6 گل سنگاپور را شکست داد و تایلند مقابل اردن به تساوی بدون گل دست یافت.