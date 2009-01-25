مدیریت دولتی پیام را در قعر جدول قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خداداد عزیزی ظهر امروز در حاشیه تجمع بازیکنان، طلبکاران و هواداران باشگاه پیام مقابل این باشگاه در جمع خبرنگاران افزود: مدیریت کل تربیت بدنی استان کاملا برعکس اصل 44 قانون اساسی عمل می کند و وضعیت فعلی باشگاه پیام ناشی از اعمال مدیریت دولتی است.

وی با بیان اینکه وضعیت باشگاه در گذشته به مراتب بهتر از الان بود، عنوان کرد: زمانی که باشگاه پیام توسط بخش خصوصی اداره می‌شد، تنها چند رده با انتهای جدول فاصله داشت در حالی که الان در قعر جدول است.

سهامم را به تربیت بدنی نخواهم فروخت

وی با اشاره به اینکه سهامش را به تربت بدنی نخواهد فروخت، گفت: 101 میلیون تومان از باشگاه پیام طلبکارم که به کمیته انضباطی هم شکایت کرده و در صورتی که باشگاه طلب من را طی یک مهلت قانونی نپردازد، تعلیق می شود.

عزیزی با اشاره به برنامه ریزی و دسیسه برای محروم کردنش افزود: روزی که خبرنگار شیرازی از من شکایت کرد، چهار شاهد از شیراز با خود آورد که من او را کتک زده‌ام ولی برای مدیرکل تربیت بدنی استان متاسفم که 15 شاهد جور کرد تا علیه من شهادت بدهند.

سرمربی سابق تیم فوتبال پیام خراسان افزود: با وضعیتی که باشگاه دارد و در صورت استمرار اخراج‌ بازیکنان تیم، تا آخر فصل کارمندان تربیت‌بدنی استان باید در تیم بازی کنند.

محسن زاهدی، یکی از بازیکنان تیم فوتبال پیام نیز با بیان اینکه تا کنون 70 درصد مطالباتش پرداخت نشده است، گفت: با این وجود مرا بی دلیل اخراج کرده اند ولی تا زمانی که کتبا اخراج نشوم در تمرینات حاضر خواهم شد.