ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: خراسان رضوی دارانی مناطق معدنی بی شماری است که این مناطق برای کانی‌سازی‌های فلزی از جمله طلا، نقره و فلزات مستعد هستند.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: برخورد گسل درونه با این مناطق موجب تشکیل کانی‌های مربوط به خاک‌های صنعتی و کائولن می گردد که این مناطق باید به صورت دقیق و سیستماتیک جهت کانسارهای طلا مورد بررسی قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه کاشمر و بردسکن مهمترین مرکز کانی‌سازی در استان است گفت: در حاشیه شمالی جاده کاشمر به شرق و شادمهر معادن کائولن و خاک‌های صنعتی قرار دارند که عملیات اکتشافی توسط بخش خصوصی در این منطقه آغاز شده است.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو طرح اکتشاف از شهرستان کاشمر در طرح آمایش قرار گرفته است.

باقری با بیان اینکه 35 درصد اقتصاد کشور مربوط به بخش معدن است، خاطر نشان کرد: مسئولان باید قبل از واگذاری معادن به بخش خصوصی، توان فنی و مالی معدن‌کاران را بررسی کنند.



