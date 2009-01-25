غفاری دیدار تیم های ملی فوتبال یمن و هنگ کنگ را نظارت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال یمن و هنگ کنگ از گروه اول مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا روزچهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه "علی محسن المورایسی" شهر صنعا پایتخت یمن برگزارخواهد شد که نظارت این مسابقه را حسن غفاری از کشورمان برعهده خواهد داشت.

این دیدار را "عبدالله الهلالی" از کشورعمان برعهده خواهد داشت. نکته جالب در خصوص داور این مسابقه اینکه AFC داور قبلی این دیدا را به دلیل مردود شدن در تست اخیرآمادگی جسمانی که در پایان سمینار داوران آسیا برگزار شد، تغییر داد.

همچنین از سوی AFC "مایکل اندوز" از هندوستان به عنوان ناظر داوری این مسابقه انتخاب شده است. در گروه اول رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا تیم های ژاپن ، بحرین ، یمن و هنگ کنگ قرار دارند.