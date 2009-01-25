پایان ماجراجویی شورشیان در کنگو/ آغاز روند آزادی کشتیهای ربوده شده

* کنگو

- جنگ در مناطق شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو با شورشیان به پایان رسید. "لوران انکوندا" رئیس شورشیان شرق کنگو در درگیری با ارتش های رواندا و کنگو وادار به عقب نشینی و فرار از کشور شد. وی توسط نیروهای رواند در جنوب این کشور بازداشت گردید.

- اتحادیه حقوق بشر در کیگالی از عملیات نظامی در مناطق شرقی کنگو و شکست شورشیان استقبال کرد.

* سومالی

- در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در برابر مقر نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا در موگادیشو پایتخت سومالی دستکم 14 غیرنظامی کشته شدند.

- دزدان دریایی سومالی یک کشتی باربری با پرچم لیبریا را به همراه 28 خدمه آن آزاد کردند. این کشتی حدود دو ماه در اختیار دزدان قرار داشت. این درحالی است که چندی پیش نیز دزدان دریایی نفتکش غول پیکر سعودی را با دریافت سه میلیون دلار آزاد کردند.

* چاد

- تیمان اردیمی رئیس شورشیان چاد به عنوان رئیس اتحادیه نیروهای مقاومت برگزیده شد. این اتحادیه اوائل هفته گذشته و از هشت گروه شورشی این کشور تشکیل شده است.

* ماداگاسکار

- آندری راجولینا شهردار شهر آنتاناناریو که در مبارزه ای باز با مارک راوالومانانا رئیس جمهوری ماداگاسکار است، خواستار یک اعتصاب جمعی و تجمع مخالفان شد.

* آفریقای جنوبی

- حزب حاکم در آفریقای جنوبی (کنگره خلق) در راستای مبارزات انتخاباتی ماه آوریل بر تصویب سیاست هایی برای مبارزه با ناامنی و فقر در کشور تاکید کرد.

* مالی

- در پی ربوده شدن چهار اروپایی در مرزهای میان مالی و نیجر، کشمکشی میان این دو کشور درباره محل ربوده شدن این افراد بوجود آمده است. هر کدام از کشورها عقیده دارند که اروپایی ها در خاک دیگری ربوده شده اند.

* نیجر

- دو آلمانی و یک سوئیسی که از دست ربایندگان خود فرار کرده اند، با عبداده ابوبا وزیر کشور نیجر دیدار کردند.

* لیبی

- معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرد اگر قیمت نفت به 100 دلار نرسد، باید شرکت های نفتی خارجی فعال در لیبی ملی اعلام شوند.

* ساحل عاج

- حدود سه میلیون و 600 نفر از ساکنان ساحل عاج در پنج هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برای رای دادن در این انتخابات ثبت نام کرده اند.

* زیمبابوه

- "مورگان چانگیرای" برای دیدار با رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه درباره تقسیم قدرت به کشور بازگشت. وی در فرودگاه هراره به خبرنگاران گفت: من از بازگشت به میهن بسیار خوشحالم و امیدوارم که این نشست بحران را حل کند. بحران سیاسی در زیمبابوه با دخالت انگلیس از فروردین امسال و از زمان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و هنوز مذاکرات دو حزب زانوپی اف که حزب حاکم این کشور است با حزب جنبش تغییرات دموکراتیک به رهبری مورگان چانگیرای برای تقسیم قدرت به نتیجه نرسیده است.