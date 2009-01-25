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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

730 میلیون ریال به هنرمندان لرستانی تسهیلات داده شد

730 میلیون ریال به هنرمندان لرستانی تسهیلات داده شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسوول نمایندگی صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان استان لرستان گفت: تاکنون 730 میلیون ریال تسهیلات از این صندوق به هنرمندان این استان تسهیلات داده شده است.

رضا نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این میزان تسهیلات به 59 نفر از هنرمندان لرستانی اعطا شده است.

وی همچنین از عضویت 117 هنرمند لرستانی در صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان این استان خبر داد و افزود: در راستای اجرای طرح بیمه نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران لرستانی امسال 117 نفر از این هنرمندان موفق به اخذ کارت عضویت در این صندوق شده اند.

مسوول نمایندگی صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان استان لرستان یادآور شد: علاوه بر این 26 نفر از هنرمندان و اهالی قلم لرستان تحت پوشش بیمه هنرمندان و نویسندگان استان قرار گرفته اند که از مزایای این بیمه بهره مند می شوند.

نیازی کمک به تامین نیازهای معیشتی، رفاهی و منابع مالی اعضا، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اعطای تسهیلات مالی به صورت قرض‌الحسنه، ایجادتسهیلات بیمه درمانی، تکمیلی و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ساخت و خرید واحدهای مسکونی را از عمده فعالیت‌های این صندوق عنوان کرد.

کد مطلب 822124

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