به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرماندار این شهرستان صبح امروز در جلسه شورای بهداشت و سلامت در محل فرمانداری، اظهار داشت: مسئولین شرکت آب و فاضلاب، شبکه بهداشت و شهرداری خرم‌آباد با تلاش و همت بیشتر در بهبود این معضل قدیمی شهر خرم آباد اقدام کنند.

شریعت نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در بحث بهداشت نان از کارگران خبازیهای شهر خرم آباد خواست تا با رعایت بهداشت حافظ سلامت مردم و جامعه باشند.

فرماندار با اشاره به اینکه خدمات خبازیها مستقیماً در سفره مردم وارد شده و در سلامت آنها نقش مستقیم دارد، ادامه داد: لذا در خبازیها باید هم به بهداشت فردی کارگران و هم به بهداشت محیط خبازی توجه خاص شود.

شریعت نژاد یادآور شد: در راستای ارتقا سطح بهداشت در شهرستان خرم آباد برنامه های ویژه ای در حال مطالعه و تدوین است که طرح جمع آوری محل نگاهداری احشام از برخی مناطق مسکونی حاشیه ای شهر از آن جمله است.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شهر خرم‌آباد به عنوان مرکز لرستان با ارتفاع تقریبی یک‌هزار و 200 متر از سطح دریا، دارای مسیلی نسبتا بزرگ بوده که سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌ها را در حوضه‌های بالادست خود به سمت رودخانه کشکان و در نهایت به کرخه می‌رساند. این مسیل که از وسط شهر خرم‌آباد می‌گذرد دارای یک شاخه فرعی به‌نام مسیل کرگانه است که این رودخانه امتداد شرقی و غربی داشته و از ساحل چپ به مسیل اصلی خرم‌آباد ملحق می‌شود. در سال‌های اخیر با رشد و توسعه ساخت و ساز در شهر هر روز به حریم طبیعی این مسیل تجاوز شده تا جایی که در بعضی از مقاطع از مسیل، آبراهه‌ای بسیار باریک به وجود آمده است.

کم‌ توجهی مسوولان ذی ربط، مردم منطقه و عدم‌ نگهداری و زیبا‌سازی این رودخانه از سال‌های گذشته تا‌کنون باعث شده که امروزه این رودخانه و اطراف آن در اثر ورود فاضلاب های شهری، پسماندهای خانگی و خدمانی و همچنین زباله های شهری آن به محیطی غیربهداشتی و مملو از زباله‌ و بوی تعفن تبدیل شود به طوریکه این رودخانه که به نوعی در ورودی شهر خرم آباد قرار دارد علاوه بر زشت کردن چهره شهر موجب آزار شهروندان خرم آبادی نیز شده است.

پیش از این استاندار لرستان نیز در سخنانی از وضعیت رودخانه "کرگانه" خرم آباد ابراز نارضایتی کرده و خواستار ساماندهی این رودخانه توسط مسئولان ذی ربط شده بود.

سید حسین صابری با تاکید بر اینکه بوی بد رودخانه گرگانه همه را رنج می دهد و مقرر شده است حاشیه آن آزادسازی شود، می گوید: در چند نقطه فاضلاب به رودخانه می ریزد که منظره و بوی بدی دارد و رسانه ها باید مردم را ترغیب کرده تا با خرید انشعاب از ریختن فاضلاب به رودخانه جلوگیری کنند.

این در حالی است که در سفر دوم هیئت دولت به لرستان با توجه به اوج درخواست های مردمی برای ساماندهی وضعیت این رودخانه که در میان بافت مسکونی شهر خرم آباد قرار گرفته است تامین اعتبار برای آزادسازی حریم رودخانه "کرگانه" به منظور توسعه بافت شهری به عنوان یکی از مصوبات هیئت دولت در سفر دوم به تصویب رسید.