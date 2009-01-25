19 کتاب دینی در لرستان مجوز چاپ می گیرند

حمید گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 19 کتاب در موضوعات دینی از نویسندگان لرستانی جهت صدور مجوز به واحد چاپ و نشر این اداره کل ارائه شده است که از این تعداد 20 درصد آن‌ها به مرحله چاپ رسیده‌ است و مابقی نیز در مرحله نوبت اخذ مجوز هستند.

وی یادآور شد: شورا و مشارکت از دیدگاه اسلام، یک پندنامه، حق‌الیقین، داغ‌تر از مرثیه، مردم‌سالاری دینی، کمک به بچه‌ها و والدین در معرض طلاق، فریادهای عاشورایی، اصول و مبانی مربیگری، عاشورا تجلی‌گاه حقیقت، پویندگان راه حقیقت، غیبت از دیدگاه اسلام، جلوه ایثار، خزان کربلا، تذکرة‌السامعین، با خاک نشینان افلاک، اشکی بر حسین(ع)، اصناف‌الایات، شهیدة‌الکلام و حقوق زن در اسلام و آمریکا را از جمله عناوین این کتاب‌ها است.