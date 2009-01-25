295 لرستانی متولد بهمن 57 گرد هم می آیند

علی بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: متولدین دوازدهم تا 22 بهمن ماه سال 57 در استان، در قالب یک همایش که همانند آن نیز در سایر استانهای کشور برگزار می شود گرد هم می آیند.

وی بیان داشت: براساس آمار اعلام شده از سوی اداره کل ثبت اموال استان لرستان تعداد متولدین دهه فجر 57 در استان 295 نفر هستند.

مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری لرستان با اشاره به زمان برگزاری این همایش، خاطر نشان کرد: متولدین بهمن 57 ساعت 9 صبح روز 14 بهمن ماه در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گردهم می آیند و در این مراسم ضمن قرائت پیام ریاست جمهوری به هر یک از آنان لوحی با امضای رئیس جمهور اهدا خواهد شد.