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۵ بهمن ۱۳۸۷، ۲۱:۲۵

اعتراض پاکستان به تداوم سیاستهای گذشته آمریکا در دوران اوباما

اعتراض پاکستان به تداوم سیاستهای گذشته آمریکا در دوران اوباما

اسلام آباد در اعتراض به تداوم سیاستهای گذشته آمریکا در حمله به خاک پاکستان، از رئیس جمهور جدید ایالات متحده خواست در سیاستهای خود تجدید نظر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک سخنگوی دولت پاکستان گفت: این حملات سودمند نیست و نباید تداوم یابند.

وی افزود: با شروع دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور جدید در آمریکا، امید است ایالات متحده  در سیاستهای خود تجدیدنظر کرده و رویکردی بهتر در ارتباط با تروریسم و تندروی در پیش بگیرد.

این بیانیه زمانی صادر شد که با پیدا شدن اجساد بیشتر، تعداد کشته های حمله آمریکا به پاکستان به 22 نفر رسید.

در حملات روز گذشته هواپیماهای آمریکایی به خاک پاکستان طبق آمار اولیه دست کم 15 نفر کشته شدند. این حملات اولین مورد از زمان آغاز به کار دولت "باراک اوباما" است و به نوشته رسانه های غربی، یک نشانه آشکار و روشن از این مسئله است که سیاست نظامی بحث برانگیزی که از سوی دولت جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا آغاز شده بود، تغییر نکرده است.

 

کد مطلب 822131

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