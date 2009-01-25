پخش 1200 خبر تصویری و گزارش خبری مازندران در شبکه های سراسری

تقی صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همکاران این معاونت توانسته اند در این مدت با چهار هزار و صد امتیاز از نظر کمی و کیفی مقام اول کشور را کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت در بخش گزارش های موظفی با دو هزار و 550 امتیاز، در بخش گزارشهای غیرموظفی با ۱۱۰۰ امتیاز و در مجموعه خبرهای تلویزیونی با ۴۵۰ امتیاز و در مجموع با چهار هزار و ۱۰۰ امتیاز مقام اول را در آذرماه ۸۷ کسب کرد.

صمدی افزود: در سایه تلاش گسترده همکاران و پشتیبانی مدیریت مرکز، واحد اطلاعات و اخبار مازندران در ۹ ماه گذشته رتبه اول را در بین مراکز ۳۲ گانه صدا و سیمای کشور به دست آورد.

وی تاکید کرد : گزارش ویژه " نارنگی از باغ شمال تا بازار تهران" که در بخش بررسی خبر ۲۱ تلویزیون سراسری نیز پخش شد به عنوان گزارش برتر کشور معرفی که به زودی از دست اندرکاران این گزارش با لوح تقدیر و هدایایی تقدیر خواهد شد.

صمدی تصریح کرد: بیشترین گزارش های خبری پخش شده از شبکه های سراسری در ماه آذر مربوط به واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مازندران بوده است.

وی با اشاره به اقدامات واحد اطلاعات و اخبار مازندران در 9 ماهه امسال گفت: در این مدت بیش از هزار و ۲۰۰ خبر تصویری و گزارش خبری تهیه و در اختیاز شبکه های سراسری قرار گرفت.

صمدی بیان داشت: همچنین بیش از ۱۹۰۰ خبر مکتوب تولید و به بخش های مختلف خبری ارسال شد.

وی اجرای طرح تحول در ساختار و محتوای خبر را از دلایل اصلی کسب موفقیت واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مازندران اعلام کرد.