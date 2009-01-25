خبرنگاران گلستان به مشهد مقدس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ثبوتی شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی برای اعزام خبرنگاران به مشهد در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: براساس وعده ای که به مناسبت روز خبرنگار از سوی مدیرکل ارشاد استان برای اعزام خبرنگاران به مشهد مقدس ارائه شد، فعالان عرصه اطلاع رسانی به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: خبرنگاران زن استان از هفتم تا دهم بهمن ماه و خبرنگاران مرد نیز از 12 اسفند ماه به مدت چهار روز به این سفر اعزام می شوند.

ثبوتی با اشاره به طرحهای این اداره کل در دهه فجر سالجاری گفت: دو مجتمع فرهنگی در شهرای فاضل آباد و رامیان در این ایام در استان به بهره برداری می رسد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: از مجموع 12 مصوبه سفر اول هیئت دولت در بخش فرهنگ و هنر دو مصوبه تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: پیشرفت فیزیکی مجتمع های گمیشان، آق قلا و کلاله حدود 40 درصد است و در شهرهای بندرگز، کردکوی و گنبد نیز مبادله موافقت نامه امضاء شد.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد گلستان بیان داشت: همچنین در ایام دهه فجر نمایشگاه و جشنواره مطبوعات استان و کلاس‌های آموزشی روزنامه‌نگاری در استان برگزار می شود.