ذخیره معادن صدف کوهی گلستان یک میلیارد تن است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ‌لی شامگاه شنبه در نشست با فعالان بخش صنعت و معدن استان افزود: به دلیل نبود شناخت کافی از مزایای ای طرح و اطلاع رسانی نامناسب درباره این ماده معدنی ارزشمند، استقبال برای سرمایه گذاران آن کم است.

وی اظهار داشت: باید برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش راهکار مناسب ارائه شود و تبلیغ و اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.

به گفته قلیچ لی، در حال حاضر صدف کوهی بیشتر به عنوان مکمل غذایی در بخش دام و طیور کاربرد دارد که در این زمینه نیز استفاده چندانی از آن نمی شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان، میزان استخراج از معادن استان را 362 هزار تن اعلام و اضافه کرد: این میزان در سال پیروزی انقلاب 56 هزار تن در سال بوده است.

وی اظهار داشت: اکنون یک هزار و 820 نفر در 31 معدن استان مشغول کار هستند که این شمار در سال پیروزی انقلاب اسلامی 300 نفر در دو معدن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان استخراج از معادن استان در سه سال اخیر 46 درصد افزایش یافته و این استان با استخراج سالانه 65 تن ماده معدنی ید تنها استان کشور است که موفق به استخراج این ماده معدنی از اعماق 1200 متری زمین شده است.

به گفته قلیچ لی، ذغال سنگ، سنگ صدف کوهی، واریزی کوهی، سنگ لاشه و نسوز از جمله مواد معدنی است که در استان تولید و استخراج می شود.

استان گلستان علاوه 811 واحد صنعتی و معدنی فعال دارد که بیش از 17 هزار نفر در آن اشتغال دارند.