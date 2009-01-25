حماسه ششم بهمن آمل باید برای ملت بزرگ ایران بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سردار سید محمد حجازی شنبه شب در بیست و هفتمین سالروز حماسه مردم ولایتمدار شهر هزارسنگر آمل در ششم بهمن ماه افزود: تجلیل و یادآوری از شهدای این حماسه مختص شهرستان آمل و مازندران نیست.

وی حماسه ششم بهمن آمل را آغازگر دستاوردهای بزرگ برای ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: این حادثه تاریخی باعث شد تا گروه های منافقی که با سبک سری کردن قصد توطئه علیه نظام و انقلاب اسلامی در بقیه نقاط کشور را در سر داشتند برای همیشه به یاس و ناامیدی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی هیچ قدرتی توان نگاه چپ به ملت ایران را ندارد، تصریح کرد: به علت این ترس و عصبانیت دشمنان از ملت آگاه ایران بوده که همواره همسایگان ایران را مورد عملیات خرابکارانه قرار می دهند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: به برکت خون شهداء، آمادگی روحیه شهادت طلبی و مکتب حسینی و اسلام خواهی ملت ایران است که هر کشوری قصد حمله به کشورمان را دارد در باتلاق عمیق ملت فرو خواهد رفت.

حجازی به پیروزی مردم غزه در جنگ 22 روزه اسرائیل غاصب در این منطقه اشاره کرد و با اشاره به دستاوردهای این جنگ گفت: فریاد یکپارچه و خودجوش مردم در سراسر جهان در حمایت از مردم غزه که تاکنون بی سابقه بوده حائز اهمیت و ارزشمند است.

وی افزود: اکنون به برکت خون کودکان و شهدای غزه، اختلاف عمیقی بین سران اسرائیل افتاده به طوری که آنان را هم اکنون به جان هم انداخته است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیروزی مردم مسلمان غزه چهره فریبکار و جنایتکار سران بی کفایت اعراب را برای همه مسلمانان و جهانیان آشکار و رسوا کرده است.

سردار حجازی این پیروزی مردم غزه را در سایه اتحاد و مقاومت در پیروزی های گذشته آنان و آغاز پیروزی های آینده در برابر جبهه حق علیه باطل در سایه اسلام ناب محمدی و مکتب امام خمینی(ره) دانست.

وی در پایان از مقام شامخ 40 شهید واقعه ششم بهمن آمل تجلیل کرد.