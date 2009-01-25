کمیته نظارت بر روند اجرای مسکن مهر در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حامد رضایی صبح امروز در جلسه ستاد مسکن مهر استان افزود: این کمیته برای تسریع در روند و تسهیل در شرایط و مراحل ارائه خدمات به اعضای تعاونیها و براساس مصوبه ستاد هماهنگی مسکن استان شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: نمایندگان استاندار، مسکن و شهرسازی، تعاون و اتحادیه ها از اعضای این اتحادیه هستند و بزودی دستور العمل نظارت نیز تدوین و به تصویب کارگروه مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

رضایی از آغاز اجرای عملیات این طرح در شهرستانهای کردکوی و کلاله خبر داد و گفت: در مرحله نخست، حدود یکهزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

مدیرکل تعاون گلستان در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر در گرگان گفت: برای اجرای طرح مسکن مهر در استان به 400 هکتار زمین نیاز داریم.

وی افزود: افراد واجد شرایط برای تهیه زمین باید سهم آورده 10 میلیون ریالی خود را ارائه کنند و تاکنون 12 هزار نفر نسبت به ارائه این سهم آورده اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: برای این 12 هزار نفر 120 هکتار زمین لازم است که تاکنون حدود نیمی از آن تهیه شده و اجرای این طرح در برخی از شهرستانها مانند کردکوی، گنبد و کلاله آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: سه تیپ نقشه برای ساخت مسکن مهر در شهرستانها تهیه شد که باید از میان این نقشه های پیشنهادی یک تیپ نقشه انتخاب شود.

به گفته رضایی، بر اساس وعده وزیر مسکن و شهرسازی تمامی متقاضیان واجد شرایط که اعلام آمادگی کرده اند باید تا پایان سال جاری صاحب زمین برای ساخت مسکن مهر شوند.

مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: بر این اساس کلنگ اجرای مسکن مهر در برخی از شهرستانهای استان در دهه فجر امسال به زمین زده خواهد شد و تاکنون تعاونی های مسکن مهر در کلاله به بانک معرفی شدند.

وی یادآور شد: در شهرستانهای گنبد و کردکوی نیز مقدمات اولیه اجرای طرح فراهم شده و در حال قرارداد با مشاورین برای اجرای طرح هستیم.

وی عنوان کرد: برای تسطیح و آماده سازی زمین درصدد هستیم تا با برخی دستگاهها مانند شهرداریها، جهاد نصر و غیره قرارداد منعقد کنیم تا هزینه های مردم کاهش یابد.

حدود 68 هزار نفر از جمعیت استان گلستان واجد شرایط دریافت مسکن مهر معرفی شدند.