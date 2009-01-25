توطئه دشمنان برای اختلاف افکنی بین شیعیان و حماس کارساز نیست

حجت الاسلام خاموشی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: آمریکا، صهیونیسم و وهابی ها با این توطئه می خواهند بگویند مفهوم اسلام پیشرو و مجاهد فی سبیل الله را خدشه دار کنند.

وی افزود: این در حالی است که ایران اسلامی از اوایل انقلاب تاکنون دفاع از ملت های مظلوم و مستضعف جهان را در دستور کار خود قرار داده و این مساله حتی در قانون اساسی نیز ذکر شده است.

خاموشی بیان کرد: توطئه دشمنان علیه اسلام و تشیع همیشه بوده است و همه مردم ایران آن را به خوبی می شناسند و تاثیری بر حمایت آنان از مردم بی دفاع غزه ندارد.

وی همچنین اعلام حمایت بن لادن از حماس را توطئه جدید آمریکا و صهیونیسم عنوان کرد و بیان داشت: کسی شک ندارد که بن لادن و القاعده زاییده و در خدمت آمریکا و صهیونیسم هستند و در جهت تضعیف حماس تلاش می کنند.

خاموشی همچنین در خصوص سکوت سران عرب در قبال جنایات رژیم صهیونیسمی در غزه، ضمن اشاره به وابستگی و دنیامداری حکام عرب گفت: آنها دلشان برای اسلام نمی سوزد و تنها در فکر حفظ حکومت خود هستند بر این اساس به رژیم خونخوار صهیونیسم چراغ سبز نشان می دهند.

وی تصریح کرد: همه مردم جهان توطئه پشت پرده سران اعراب و رژیم صهونیسم را شناختند و موضع گیری علنی تمام آزادیخواهان جهان آنان را به انفعال واداشت.

خاموشی افزود: این مسئله باعث شد که موضع گیری رسانه های عرب عوض شود و حتی امیر قطر اعلام کرد که پیروزی حزب الله بر رژیم صهیونیسم، معجزه قرن بود.