اعزام 4250 مبلغه به مناطق مختلف سیستان و بلوچستان

طیبه اسماعیلی، مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، با اشاره به تأسیس امور بانوان در سال 1368، فلسفه وجودی این واحد را در سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک ارگان فرهنگی، گامی مؤثر در ارتقای سطح فکری، فرهنگی، اعتقادی و دینی قشر عظیم بانوان جامعه دانست.

اسماعیلی، اظهار داشت: از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون بیش از چهار هزار و 250 مبلغه، به مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی همچون محرم الحرام، صفر، رمضان، شعبان، فاطمیه و دهه فجر به مناطق مختلف سیستان و بلوچستان اعزام شده اند.

وی، عنوان کرد: برگزاری یک دوره دو ساله تربیت مبلغه با حضور بیش از 50 خواهر با مدرک دیپلم، برگزاری 157 دوره روخوانی قرآن کریم با حضور 800 خواهر، برگزاری 98 دوره آموزش روان خوانی و مفاهیم با شرکت بیش از 750 متعلم خواهر و 20 دوره حفظ 30 جزء قرآن با حضور بیش از 400 متعلم قرآنی از فعالیتهای این واحد است.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، افزود: برگزاری 76 دوره آموزش اعتقادات در سنین مختلف با سه هزار و 430 مخاطب، 76 دوره آموزشی در زمینه اخلاق با حضور بیش از چهار هزار و 380 نفر ، 85 دوره آموزشی احکام با شرکت بیش از شش هزار علاقمند و پاسخ به سئوالات شرعی از دیگر فعالیتهای این واحد از بدو تأسیس تا کنون است.

طیبه اسماعیلی همچنین اعلام کرد: برگزاری 105 دوره با حضور بیش از چهار هزار هنرجو در قالب کلاسهای آموزشی خطاطی، نقاشی، گلدوزی و خیاطی از فعالیتهای این واحد در زمینه های هنری است.

وی در ادامه از فعالیت بیش از 360 پایگاه اوقات فراغت از ابتدای تأسیس این واحد با حضور بیش از 28 هزار دانش آموزان دختر در قالب طرح اوقات فراغت استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان به شناسایی 80 تشکل دینی بانوان با هزار عضو ثابت در سطح استان اشاره کرد و افزود: برگزاری 65 همایش آموزشی و عمومی به مناسبتهای ملی و مذهبی با شرکت بیش از 17 هزار خواهر از فعالیتهای این واحد از بدو تأسیس تا کنون است.

طیبه اسماعیلی خاطر نشان کرد: واحد امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان 96 اردوی زیارتی و سیاحتی ویژه طرح اوقات فراغت و تشکلهای دینی برگزار کرده است و در ایام اعتکاف بیش از 28 هزار معتکف که طبق آمار 98 درصد آنان نوجوان و جوان بوده اند، میزبانی کرده است.