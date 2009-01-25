به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در ‌ای‍ن‌ م‍س‍‍اب‍ق‍‍ات‌، م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‍ن‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ق‍ر‌آن‍‍ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌، ک‍ردس‍ت‍‍ان، ل‍رس‍ت‍‍ان، ‌ه‍م‍د‌ان‌ و ‌ای‍لام‌ در دو م‍ق‍ط‍ع‌ ش‍ک‍وف‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ب‍زرگ‍س‍‍الان‌ در دو گ‍روه‌ خ‍و‌ا‌ه‍ر‌ان‌ و ب‍ر‌ادر‌ان‌ ب‍ه‌ رق‍‍اب‍ت‌ پ‍رد‌اخ‍ت‍ن‍د.

‌ای‍ن‌ م‍س‍‍اب‍ق‍‍ات‌ در ب‍خ‍ش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ر‌ائ‍ت، ت‍رت‍ی‍ل‌، ح‍ف‍ظ 20 ج‍زء و ک‍ل‌ ق‍ر‌آن‌ ک‍ری‍م‌ در م‍ح‍ل‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍س‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍و‌ان‌ و د‌ان‍ش‍ک‍ده‌ ‌ع‍ل‍وم‌ ق‍ر‌آن‍‍ی‌ ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ب‍رگ‍ز‌ار ش‍د.

در گ‍روه‌ ب‍ر‌ادر‌ان‌ در م‍ق‍ط‍ع‌ ش‍ک‍وف‍ه‌ ‌ه‍‍ا در ب‍خ‍ش‌ ق‍ر‌ائ‍ت‌ ، م‍‍ع‍ی‍ن‌ رن‍ج‍ب‍ر ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، ‌ع‍ل‍‍ی‌ رض‍‍ا روزب‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ‌از ل‍رس‍ت‍‍ان‌ و ‌ع‍ل‍‍ی‌ ‌ام‍‍ام‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍لام‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ‌اول‌ ت‍‍ا س‍وم‌ ش‍دن‍د.

در ب‍خ‍ش‌ ح‍ف‍ظ 20 ج‍زء ق‍ر‌آن‌ ک‍ری‍م‌ ن‍ی‍ز ‌ع‍ل‍‍ی‌ ‌ام‍ی‍ر ی‍‍ارم‍ح‍م‍د‌ی‌ ‌از ک‍ردس‍ت‍‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍د‌ی‌ ‌از ‌ای‍لام‌ و ف‍و‌اد م‍ر‌اد‌ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ‌ع‍ن‍‍اوی‍ن‌ ‌اول‌ ت‍‍ا س‍وم‌ ر‌ا ب‍ه‌ خ‍ود ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ د‌ادن‍د.

در م‍ق‍ط‍ع‌ ب‍زرگ‍س‍‍الان‌ ن‍ی‍ز در ب‍خ‍ش‌ ق‍ر‌ائ‍ت‌ ، ‌ه‍وش‍ن‍گ‌ ی‍‍ار‌ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، م‍‍ه‍د‌ی‌ س‍‍ا‌ع‍د ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ و م‍ح‍م‍درض‍‍ا ‌اب‍وط‍ال‍ب‍‍ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ‌اول‌ ت‍‍ا س‍وم‌ ش‍دن‍د.

‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍رت‍ی‍ل‌ ‌ام‍ی‍ن‌ ص‍ی‍د‌ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، ب‍‍ه‍ر‌ام‌ ب‍‍ه‍ر‌ام‍‍ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ و م‍ح‍م‍د ‌ع‍رب‍‍ان‌ ‌از ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ، در ب‍خ‍ش‌ ح‍ف‍ظ 20 ج‍زء م‍ح‍م‍ود ب‍‍اب‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ ، ‌ع‍ب‍‍اس‌ م‍وس‍ی‍ون‍د ‌از ل‍رس‍ت‍‍ان‌ و ‌ه‍‍اد‌ی‌ چ‍ن‍‍ان‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍لام‌ و در ب‍خ‍ش‌ ح‍ف‍ظ ک‍ل‌ ق‍ر‌آن‌ ک‍ری‍م‌ روح‌ ‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍‍ا ف‍ر ‌از ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ، م‍‍ه‍رد‌اد ن‍ج‍ف‍‍ی‌ ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ و رس‍ول‌ ‌اس‍ف‍ن‍دی‍‍ار‌ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ‌اول‌ ت‍‍ا س‍وم‌ ش‍دن‍د.

در ‌ای‍ن‌ دوره‌ ‌از م‍س‍‍اب‍ق‍‍ات‌ در گ‍روه‌ خ‍و‌ا‌ه‍ر‌ان‌ ن‍ی‍ز در م‍ق‍ط‍ع‌ ش‍ک‍وف‍ه‌ ‌ه‍‍ا در ب‍خ‍ش‌ ق‍ر‌ائ‍ت‌ ‌ه‍س‍ت‍‍ی‌ گ‍و‌ه‍ر‌ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، ط‍ا‌ه‍ره‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ و ن‍د‌ا وف‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ و در ب‍خ‍ش‌ ت‍رت‍ی‍ل‌ م‍‍ه‍ی‍‍ا ص‍ح‍ر‌ای‍‍ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، م‍‍ه‍لا ش‍ی‍خ‌ ح‍س‍ن‍‍ی‌ ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ و ز‌ه‍ره‌ ج‍‍ع‍ف‍ر‌ی‌ ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ‌ع‍ن‍‍اوی‍ن‌ ‌اول‌ ت‍‍ا س‍وم‌ ر‌اک‍س‍ب‌ ک‍ردن‍د.

‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در م‍ق‍ط‍ع‌ ش‍ک‍وف‍ه‌ ‌ه‍‍ا در ب‍خ‍ش‌ ح‍ف‍ظ 20 ج‍زء ق‍ر‌آن‌ ک‍ری‍م‌ ، ‌اس‍وه‌ م‍ح‍م‍ود‌ی‌ ‌از ک‍ردس‍ت‍‍ان‌ رت‍ب‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ر‌ا ک‍س‍ب‌ ک‍رد و ن‍ف‍ر‌ات‌ دوم‌ و س‍وم‌ م‍‍ع‍رف‍‍ی‌ ن‍ش‍دن‍د.

در م‍ق‍ط‍ع‌ ب‍زرگ‍س‍‍الان‌ ن‍ی‍ز در ب‍خ‍ش‌ ق‍ر‌ائ‍ت‌ م‍‍ه‍ت‍‍اب‌ ‌ع‍ب‍د‌ی‌ ‌از ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ، ب‍‍ه‍‍اره‌ پ‍‍ان‍ی‍‍از ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ و ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌ رض‍‍ای‍‍ی‌ ت‍ب‍‍ار ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ ، در ب‍خ‍ش‌ ت‍رت‍ی‍ل‌ م‍ری‍م‌ ول‍‍ی‌ ز‌اده‌ ‌از ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ، ف‍‍اطم‍ه‌ ز‌ار‌ع‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ و م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ ش‍‍اه‌ ح‍س‍ی‍ن‍‍ی‌ ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ‌اول‌ ت‍‍ا س‍وم‌ ش‍دن‍د.

در ب‍خ‍ش‌ ح‍ف‍ظ 20 ج‍زء زی‍ن‍ب‌ ‌ام‍‍ان‍‍ی‌ ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ ، س‍ی‍ده‌ ز‌ه‍ر‌ا م‍وس‍و‌ی‌ ‌از ک‍ردس‍ت‍‍ان‌ ، ف‍‍اطم‍ه‌ م‍دد‌ی‌ ‌ه‍م‍د‌ان‌ و در ب‍خ‍ش‌ ح‍ف‍ظ ک‍ل‌ ق‍ر‌آن‌ پ‍ر‌ی‌ ‌ع‍و‌اطف‍‍ی‌ ‌از ‌ه‍م‍د‌ان‌ ، ن‍د‌ا ‌ام‍ی‍ر‌ی‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ ب‍ن‍‍ی‌ ‌ع‍‍ام‍ری‍‍ان‌ ‌از ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ن‍ی‍ز ‌ع‍ن‍‍اوی‍ن‌ ‌اول‌ ت‍‍ا س‍وم‌ ‌ای‍ن‌ دوره‌ ‌از م‍س‍‍اب‍ق‍‍ات‌ ر‌ا ک‍س‍ب‌ ک‍ردن‍د.

مسابقات قرآن کریم منطقه هفت کشور به مدت سه روز با حضور قاریان و حافظان استانهای کرمانشاه، همدان، لرستان، ایلام و کردستان در سالن آمفی تئاترکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد.