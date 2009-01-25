ایستگاه جدید فشار گاز پتروشیمی بندرامام در مدار قرار گرفت

رضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به ویژگیها و قابلیتهای مهم ایستگاه جدید فشار گاز پتروشیمی بندر امام افزود: قابلیت و توان جداسازی سیستم اندازه گیری پتروشیمی بندرامام از دیگر مجتمعهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، وجود سه مسیر کاملا موازی در این ایستگاه جهت استفاده در مواقع ضروری بدون خارج کردن واحدهای تولیدی از مدار عملیاتی و کاهش فشار گاز ورودی به مجتمع از جمله ویژگی های برجسته این ایستگاه است.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی این ایستگاه، کاهش فشار گاز دریافتی از شرکت ملی گاز و ارسال آن به واحدهای تولیدی پتروشیمی بندرامام و اندازه گیری مقدار گاز مصرفی است.

امیری تصریح کرد: با راه اندازی ایستگاه جدید کاهش فشار گاز و نصب تجهیزات جدید در پتروشیمی بندرامام، چنانچه شرکت ملی گاز به تامین گاز مورد نیاز پتروشیمی بندر امام مطابق با قرارداد دو طرف اقدام کند از تامین سوخت های کمکی گران قیمت مانند ال.پی.جی بی نیاز خواهیم شد.

وی افزود: همچنین با توجه به سیاست کلی واگذاری مجتمعهای پتروشیمی، محاسبه و اندازه گیری مقادیر گازهای ورودی مجتمع از اهمیت خاص برخوردار است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام یادآور شد: پیش تر گاز ورودی به مجتمع پتروشیمی بندر امام با 25 تا 28 کیلو فشار، سه میلیون نرمال متر مکعب در روز بود. امیری افزود: هم اکنون و پس از نصب ایستگاه کاهش فشار، دریافتی روزانه گاز مجتمع با 30 کیلو فشار، چهار میلیون و 100 هزار نرمال متر مکعب گاز است.

وی ادامه داد: پیش از این فشار گاز در ایستگاه 70 کلیو گرم بر سانتیمتر مربع بود، در حالی که با نصب این سیستم جدید فشار گاز شکسته می شود و به 30 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کاهش می یابد.