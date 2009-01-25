صدرنشینی لیگ برتر تکواندو را از دست نمی دهیم

سید محمد طاهرنژاد پس از صدرنشینی تمیم تکواندوی مناطق نفت خیز جنوب در لیگ برتر باشگاه های کشور به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در دو سال گذشته دست به جوانگرایی در تیم زدیم به طوریکه در رقابت های فصل جاری تاکنون هیچ تکواندکاری را به خدمت نگرفته ایم و با همان ترکیب فصل گذشته در رقابت ها حضور پیدا کردیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تیم های حریف هزینه های هنگفتی را برای حضور موفق در این رقابت ها متحمل شدند ما با کمترین هزینه ممکن و با استفاده از جوانان باشگاه حضوری موفق تر از سال گذشته از خود نشان دادیم.

سرپرست تیم مناطق نفت خیز جنوب با تحسین تلاش تکواندکاران تیمش گفت: آنها تلاش فراوانی را در تمرینات و مسابقات گذشته از خود نشان دادند و صدرنشینی طبیعی ترین حق آنها در لیگ برتر است.

طاهر نژاد تصریح کرد: کماکمان به سیاست جوانگرایی خود ادامه می دهیم چرا که از این سیاست جواب خوبی گرفته ایم به طوریکه هم اکنون در میان تیم هایی که از بازیکنان شاخص فراوانی برخوردار هستند ما صدرنشین جدول رده بندی هستیم.

وی تاکید کرد: با پیروزی در مقابل تیم دانشگاه آزاد بی شک به کسب عنوان قهرمانی در رقابت های این فصل نزدیک تر شده ایم.