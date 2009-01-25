خرید بیش دو هزار میلیارد ریال کالا در مناطق نفت خیز

حسن خواجویان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این مقدار کالا برای تامین نیاز طرح های نصب تسهیــــلات سرچاهی، خطوط لـوله جریانی و پروژه‌های نمک زدایی بوده که پشتیبانی و تدارک کالای طرح میدان نفتی آزادگان، تزریق گاز کوپال، رامشیر و طرح کبود از جمله اقدام های موثر مدیریت تدارکات و امور کالا مناطق نفت خیز جنوب بوده است.

وی با اشاره به عملکرد سفارش و خرید کالا در سه سال گذشته در مناطق نفت خیز جنوب ( از 1384 تا 1386)ادامه داد: در این مدت شش هزار و 170 تقاضای خرید داخلی برای خرید 21 هزار و 61 قلم کالا و دو هزار و 620 تقاضای خرید خارجی برای خرید 31 هزار و 430 قلم کالا در مناطق نفت خیز جنوب دریافت شده است.

مدیر تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: هم اکنون 283 هزار و 200 قلــم کالا در انبارهــای اصلـــی این مدیریــــت در مناطق نفت خیز جنوب وجود دارد که از این تعداد 23 هزار و 86 قلم کالا مازاد تشخیص داده شده است.

خواجویان یادآور شد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای تعیین تکلیف کالاهای مازاد سه برنامه پیش بینی کرده است که بر اساس آن این اجناس به پروژه های فعال و عملیات جاری شرکت واگذارشود یا به سایر مدیریتها و شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت تحویل شده یا این که در نهایت کالاهایی که در هیچ یک از دو موردگفته شده کاربرد ندارد، به متقاضیان خارج از شرکت فروخته شود.

وی با اشاره به روند تامین کالای پروژه های در دست اجرا در مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: کار تامین کالاهای پروژه ای جداگانه و از سوی معاونت کالاهای پروژه ای بررسی می شود، این معاونت دارای سه بخش پروژه‌های راه و ساختمان، نفت و گاز و طرح های عمده است که در برگیرنده تمام پروژه‌ها و طرح های تولیدی و سرمایه‌ای، توسعه‌ای و بازسازی و همچنین پروژه‌های پشتیبانی و خدماتی شامل تامین برق، آب، راه و ساختمان، ایمنی و محیط زیست است.

خواجویان ادامه داد: معاونت کالای پروژه‌ها مناطق نفت خیز جنوب، به منظور انجام وظایف محوله، عهده‌دار امور مربوط به بررسی و غربال درخواستهای خرید، محاسبه قیمتها، تعیین منابع خرید کالای پروژه‌ها، ارائه پاسخ به پیشنهادهای فنی سازندگان کالا، پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی کالای ساخت خارج و نظارت بر پیشرفت روند ساخت داخلی کالا است.