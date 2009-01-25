حذف شوک نفتی از اقتصاد ایران/ تدوین اساسنامه صندوق توسعه درسال89

محمد هادی زاهدی وفا در گفتگو با مهر در خصوص تاثیرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، گفت: به دلیل اینکه بازارهای مالی ایران در بازارهای مالی جهان ادغام نشده است، بنابراین بحران مالی بین المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مالی ایران نخواهد داشت.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اما به این دلیل که بحران مالی، رشد و رونق اقتصادی جهان و تقاضا در کالاهای اساسی و صنعتی را کاهش داده است، بنابراین به طور غیر مستقیم بر بازار کالاها در سطح جهان و به تبع در سطح ایران تاثیر می گذارد.

وی با تاکید بر اینکه این تاثیرگذاری بیشتر بر روی کالاهای صنعتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و صنعتی است، افزود: این امر به طور غیر مسقیم بر روی بازار کالا و خدمات و به تبع در بازار داخلی تاثیر خواهد گذاشت و از آن طریق تاثیر خود را بر بازار مالی نیز می گذارد، اما این اثر با تاخیر است و بسیار کمتر از حجمی است که در دنیا وجود دارد.

زاهدی وفا ادامه داد: به دلیل اینکه اقتصاد ما متکی بر نفت است و از سوی دیگر قیمت نفت در چند ماه گذشته کاهش یافته است، بنابراین بر اقتصاد ما نیز تاثیر می گذارد، اما در عین حال پیش بینی می شود که کاهش قیمتهای نفت چندان مستمر نخواهد بود.

به گفته وی به دلیل اساسی بودن انرژی در تقاضای واقعی جهان و بخش واقعی اقتصاد، به نظر می رسد که پس از یک دوران کوتاهی که شاهد کاهش قیمتهای نفت خواهیم بود، دوباره این سیر تغییر پیدا کند و پیش بینی افزایش قیمت نفت در آینده وجود دارد، به نحویکه بسیاری از موسسات بین المللی نیز چنین پیش بینی هایی را نیز دارند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تاثیر بحران مالی جهان بر بورس ایران نیز اظهارداشت: وقتی که قیمت کالاهای فلزی و صنعتی در دنیا کاهش می یابد، به تبع آن در ایران نیز این قیمتها با کاهش مواجه می شود و در پی آن سود شرکتهای فلزی و معدنی نیز کاهش می یابد و این امر تاثیر خود را بر بورس می گذارد.

صندوق توسعه ملی

وی همچنن گفت: از سالیان قبل این بحث در اقتصاد ایران مطرح بوده است که بتوانیم اقتصاد کشور را از نوسانات قیمت نفت در دنیا تفکیک کنیم و سازو کارهای گیرنده یا حذف کننده شوک را ایجاد کنیم که صندوق توسعه ملی نیز در همین راستا است که حتی الامکان بتوانیم تاثیر شوکهای نفتی بر اقتصاد ایران را بگیریم.

زاهدی وفا افزود: براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اساسنامه و سازوکار صندوق توسعه ملی در اولین سال برنامه تعیین خواهد شد.