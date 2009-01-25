۶ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۱۶

ثمره هاشمی :

گام اول اوباما باید دوری از رژیم صهیونیستی باشد

مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با یک شبکه خبری ژاپنی خطاب به رئیس جمهور جدید آمریکا گفت : اگر خواهان واقعیت بخشیدن به واژه تغییر هستید باید ابتدا حمایت از رژیم صهیونیستی را قطع کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مجتبی ثمره هاشمی" که به عنوان فرستاده ویژه دکتر "محمود احمدی نژاد" به ژاپن سفر کرده در مصاحبه با شبکه NHK خطاب به باراک اوباما گفت که وی باید یک بازبینی کلی در سیاستهای دولت آمریکا در مورد خاورمیانه انجام داده و حق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد.

مشاور ارشد رئیس جمهور ایران در ادامه این مصاحبه گفت : اگر اوباما خواهان واقعیت بخشیدن به واژه تغییر است باید حمایت خود از رژیم صهیونیستی را قطع و نظامیان آمریکایی را از عراق خارج کند.

ثمره هاشمی در مورد روابط آمریکا و ایران نیز گفت : روابط میان واشنگتن و تهران به شرطی که آمریکا حقوق ایران از جمله حق هسته ای آن را به رسمیت بشناسد گسترش خواهد یافت.

مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران برای ارائه پیام دکتر احمدی نژاد به "تارو آسو" نخست وزیر ژاپن، به توکیو سفر کرده بود که این پیام را روز پنجشنبه به وی ارائه کرد.  

