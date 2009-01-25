3 سال بیوتکنولوژی را در بلاتکلیفی نگاه داشتند/ تناقض ادعاها با اقدامات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد قره یاضی در نشست خبرگزاری مهر در خصوص بیوتکنولوژی و مسائل مرتبط با آن با ابراز تأسف از اینکه مدیران دانایی ستیز و فناوری هراس، امروزه سمتهای مدیریتی علمی زیادی را در حوزه بیوتکنولوژی کشور به ویژه در کشاورزی به خود اختصاص داده اند، گفت: اینکه این افراد که بالاترین مدارج تخصصی را اشغال کرده اند با انواع مختلفی از فناوری های نو مخالفت می کنند، محرز است.

آیا عیب یک فناوری دستوری کشف می شود؟

وی افزود: یکی از معضلات ما در گذشته و حال این است که مخالفتها اظهارات شفاهی است که بنیان کارشناسی ندارد اگر این مخالفان نشان دهند که جلسات کارشناسی مبنی بر اینکه فلان محصول تراریخته مضر است برگزار کرده اند ما از تمام ادعاهای خود دست می کشیم این در حالی است که مدیران ارشد مخالف دستور می دهند که باید مخالفت شود. آیا عیب یک فناوری دستوری کشف می شود؟

لایحه دولت سه سال بیوتکنولوژی را در بلاتکلیفی نگاه داشت

رئیس انجمن ایمنی زیستی با اشاره به لایحه ایمنی زیستی که چندی پیش در سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده و پس از تغییراتی در مجلس شورای اسلامی از سوی دولت استرداد شد، گفت: علیرغم آنچه از سوی خانم دکتر جوادی عنوان می شود؛ در لایحه ای که ایشان تدوین کرده بودند و توسط هیئت دولت به مجلس تحویل شده بود پژوهش به هیچ وجه مستثنی نشده بود بلکه بر اساس این لایحه آداب سخت تری نیز می شد برای پژوهش نوشت که خوشبختانه نمایندگان مجلس با درک بازدارندگی لایحه، مانع از آن شدند و با اعمال تغییرات مثبت بر روی لایحه و نظرسنجی از انجمنهای علمی لایحه را بازنگری کردند و آن را به بهترین شکل ممکن اصلاح کردند. اما نهایتا لایحه با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی پس گرفته شد.

وی افزود: تدوین کنندگان لایحه اکنون پاسخ دهند که چرا 3 سال عمر دولت و بیش از 100 ساعت کار کارشناسی مجلس را با استرداد لایحه تلف کردند.

قره یاضی به مخالفتهایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص بیوتکنولوژی ارائه می شود اشاره کرد و گفت: این سازمان اگر در مورد درختان 1500 ساله گیلان که تحت عنوان مضحک مبارزه با خرافه پرستی قطع شده اند، اگر درباره فجایع مربوط به سرقتهای بیولوژیک در کشور و یا درباره آلودگی تهران اعتراض و اقدام کرده بود باور می کردیم که دغدغه متناسبی نیز درباره بحث ایمنی زیستی دارد.

مخالفت ذاتی با تولید برنج در کشور

وی با ابراز نگرانی از اینکه در کشور با ذات تولید محصولی مانند برنج (حتی نوع غیر تراریخته آن) نیز مخالفت می شود، اظهار داشت: تیتر یکی از مقالات این است: " بالا بودن کلسیم در برنج شمال و تشدید سنگ کلیه " که با خواندن آن می توان نتیجه گرفت که برنج ایرانی مضر است در حالی که برنج خارجی مملو از انواع سموم است.

رئیس انجمن ایمنی زیستی گفت: از سوی دیگر دسیسه ای در جهان شکل می گیرد که ما اساسا تولید نکنیم البته این خاصیت توسعه یافتگی کشورهایی است که به فکر منافع خود هستند.

وی با استناد به سندی در این خصوص که نشان می دهد گروهی تلاش می کنند به سازمان محیط زیست جهت دهی کنند، گفت: بر اساس این سند، برخی عوامل می خواهند به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست مانع تولید برنج تراریخته در کشور شوند.

چرخش ناگهانی سازمان حفاظت محیط زیست به سمت انجمنهای علمی

قره یاضی به استفاده از قانون مدل TWN برای تدوین لایحه ایمنی زیستی اشاره کرد و گفت: این قانون در دست سازمان محیط زیست قرار می گیرد و برای تدوین لایحه از آن استفاده می شود اما اگر دانشمند مسلمان محقق جهانی داخل کشور یا نمایندگان مردم در آن تغییراتی بدهند، لایحه را پس می گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست که در طی سه سال گذشته کلیه مکاتبات انجمن های ذیربط را بدون پاسخ گذاشته و آنها را پشت درهای بسته نگه داشته و به نظرات و مخالفت های آنها در تدوین لایحه ایمنی زیستی بی توجهی کرده است ناگهان پس از 3 سال به یاد می آورند که به برخی اعضای انجمنهای علمی به طور گزینش شده برای انجام تحقیقات کمک مالی کند!

وی همچنین در خصوص کشت محصولات تراریخته در سایر کشورها گفت: در دنیا کشوری که بیشترین تولید محصولات تراریخته را در خاک خودش انجام می دهد آمریکا است هم اکنون بیش از 150 میلیون هکتار سطح زیر کشت محصولات تراریخته است که بیش از 50 درصد آن در درون خاک آمریکا تولید می شود البته محصولات تراریخته ای مانند ماهی نیز در این کشور تولید می شوند. این در حالی است که مدعیان دروغین حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در جلساتی به دور از حضور دانشمندان و پژوهشگران و به منظور توجیه مخالفت و بازدارندگی هایی که انجام داده اند مدعی شده اند که آمریکا در خاک خودش این محصولات را تولید نمی کند!

رئیس انجمن ایمنی زیستی همچنین با اشاره به کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته به مهر گفت: 23 کشور دنیا محصول تراریخته تولید و بیش از 100 کشور مصرف می کنند. این اطلاعات بارها به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده اما چرا باز بر خلاف این اطلاعات مستند، اعلام کردند آمریکا اصلا کشت نمی کند.

تناقض ادعاهای مخالفان بیوتکنولوژی با واقعیات

وی به سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه "محصولات تراریخته اجازه ورود به بازار جهانی را ندارند "، اشاره کرد و افزود: مگر به وزیر گزارش نشده که ذرت ها و سویای وارداتی به کشور تراریخته است؟ کشور ما جزء بازار نیست که عنوان می کند محصولات تراریخته اجازه ورود به بازار ندارند، آیا ما زباله دان هستیم؟

90 درصد روغن خوراکی کشور وارداتی و تراریخته هستند

قره یاضی اظهار داشت: بیش از نیمی از کالری مورد نیاز خود را از خارج وارد می کنیم و طبق آمار مورد تأیید بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، واردات محصولات غذایی نسبت به سال 86 بیشتر شده به طوریکه بیش از 90 درصد روغن خوراکی ما از خارج وارد می شود که کانادا، برزیل، آرژانتین و حتی آمریکا جزو آنهاست و این کشورها اعلام کرده اند که دانه های روغنی شان تراریخته است.

وی در خصوص برخی مزایای محصولات تراریخته و بیوتکنولوژی گفت: زیست فناوری می تواند جلوی مصرف سموم و کودهای شیمیایی را بگیرد. اگر واقعا نگرانی این است که در شمال کشور مصرف سموم زیاد شده باید بری رفع این مشکل از بیوتکنولوژیست ها استفاده شود بیوتکنولوژی و ژنتیک می تواند سلامتی و تنوع زیستی را افزایش دهد و به حفظ موجودات زنده و کاهش آلودگی محیط زیست کمک کند.

ادامه دارد ...