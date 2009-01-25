تولید پیل سوختی بیولوژیکی از ضایعات توسط محققان کشور

مصطفی رحیم زاده پژوهشگر دانشگاه صنعتی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای این دانشگاه در حوزه پیلهای سوختی گفت: محققان این دانشگاه با طراحی و تولید پیل سوختی 500 واتی توان اسمی توانستند قراردادهایی با صنایع دفاعی و نظامی منعقد کنند.

وی به پروژه ساخت پیل سوختی بیولوژیکی اشاره کرد و افزود: این پیل سوختی که در این دانشگاه طراحی و تولید شده به ثبت رسیده است.

رحیم زاده با بیان اینکه این پیل سوختی از مواد دور ریختنی و ضایعات، انرژی الکتریکی تولید می کند اظهار داشت: باکتریهای موجود در این ضایعات به سیستم تزریق می شود و دستگاه آنها را تبدیل به الکترون و پروتون می کند. خروجی آن جریان الکتریسیته و تولید آب به طور همزمان است.

وی با بیان اینکه مواد زاید استفاده شده در این پیل سوختی می تواند انواع ضایعات کارخانه ها باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه در نزدیکی ما کارخانه نیشکر وجود دارد از پساب این کارخانه ها که حاوی ملاس است استفاده شد. میکروبهای خاص این پسابها برای کشت و آزمایش شناسایی و سپس این میکروبها در شرایط بی هوازی کشت و پرورش داده شدند تا بتوان از آنها الکتریسته تولید کرد.

این محقق به مزایای این طرح پرداخت و اضافه کرد: دفع پسابهای کارخانه ها از معضلات زیست محیطی هستند و از سوی دیگر این پسابها حاوی مواد مغذی هستند. از این رو در اجرای این طرح علاوه بر اینکه از ضایعات استفاده بهینه شده است از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه این پیل در مرحله آزمایشگاهی است، خاطرنشان کرد: هدف از تولید این پیل تولید برق شهر نبوده بلکه به منظور کاربردهای پزشکی و نظامی طراحی و تولید شده است.

رحیم زاده ساخت سنسورها را از کاربردهای پزشکی این طرح ذکر کرد و گفت: با استفاده از این پیل می توان سنسور "گلوکز" تولید کرد که قادر است میزان قند خون را اندازه گیری کند.