تصویر روز نجوم، تصویری زیبا از خورشید گرفتگی حلقه ای سال 1992

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویر 25 ژانویه به تصویری از خورشید گرفتگی حلقه ای که در ژانویه 1992 رخ داده است تعلق دارد. پدیده ای زیبا که زمین در روز 26 ژانویه 2009 نیز شاهد آن خواهد بود.

طی وقوع این پدیده که به دلیل قرار گیری ماه در میان خورشید و زمین رخ می دهد قسمت مرکزی خورشید تیره دیده شده و ماه تاریک توسط حلقه ای درخشان احاطه خواهد شد. پدیده ای به نام حلقه آتش که تنها ساکنین جنوب اقیانوس هند قادر به مشاهده آن خواهند بود. در دیگر مناطق مانند آفریقا و استرالیا این رخداد طبیعی به صورت پوشانده شدن قسمتی از خورشید توسط ماه دیده خواهد شد.

تقویم حوادث نجومی نشان می دهد که چنین حادثه آسمانی تا ژانویه 2010 تکرار نخواهد شد. با این حال ساکنان زمین در ماه جولای سال جاری می توانند شاهد یکی از بی نظیر ترین خورشید گرفتگی های کامل در جهان باشند.