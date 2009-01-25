کودکان یاسوجی مصیبتهای کودکان غزه را به تصویر می کشند

شریف اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این مسابقه بزرگ نقاشی با هدف همدردی کودکان این استان با کودکان مظلوم شهر غزه و اعلام انزجار از جنایت های رژیم صهیونیسم برگزار می شود.

وی با اشاره به تاثیر و مانایی زبان هنر بیان داشت: به تصویر کشیدن جنایات رژیم منحوس صهیونیسم با زبان هنر و آن هم توسط کودکان، پیامی است به سکوت خفت بار سازمان های حقوق بشر و سران عرب که بر کشتار و آوارگی کودکان غزه چشم بسته اند.

اسلامی عنوان کرد: مهلت ارسال آثار به این مسابقه تا 20بهمن ماه سال جاری می باشد و پس از داوری، نمایشگاههایی از این آثار در مدارس استان برپا می شود.

وی افزود: علاقمندان می توانند آثار خود را به حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ارسال کنند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2232766 0741 تماس بگیرند.