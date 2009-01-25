برگزاری آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی قطعی شد / اعلام زمان ثبت نام

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کاردانی به کارشناسی به تائید دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز رسیده است.
وی اظهار داشت: جزئیات چگونگی ثبت نام در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقاطع مختلف نیز در پیک سنجش دوشنبه 7 بهمن ماه اعلام خواهد شد.
زمان ثبت نام دوره کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد از 30 بهمن ماه سال جاری آغاز می شود و تا 7 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
زمان ثبت نام آزمون کارشناسی و کاردانی به کارشناسی فراگیر
حسینی اضافه کرد: ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی نیز از 11 اسفند ماه تا 19 اسفند ماه انجام خواهد شد که همزمان با ثبت نام این آزمون ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه در مقطع کاردانی به کارشناسی نیز انجام خواهد شد.
اعلام زمان برگزاری آزمونهای فراگیر
وی به مهر گفت: آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی روز 29 مرداد ماه سال 88 و آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد روز 30 مرداد ماه سال 88 برگزار می شود و نتایج پیش از مهرماه سال 88 اعلام خواهد شد تا پذیرفته شدگان آموزش خود را از مهر ماه آغاز کنند.
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