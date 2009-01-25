برگزاری آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی قطعی شد / اعلام زمان ثبت نام

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور برای برگزاری دوره های فراگیر در مقطع کاردانی به کارشناسی تمامی مجوزهای لازم را اخذ کرده و برگزاری این دوره ها به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسیده است.