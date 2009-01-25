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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

نرخ بیکاری در استان بوشهر کاهش یافت

نرخ بیکاری در استان بوشهر کاهش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر : معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر گفت : نرخ بیکاری استان بوشهر بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال در مقایسه با تابستان سال جاری کاهش داشته است.

رسول زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: نرخ بیکاری در استان بوشهر در پاییز امسال برابر 3/7 درصد گزارش شده است که در مقایسه با فصل تابستان همین سال و فصل پاییز سال گذشته 1/10 درصد کاهش نشان می دهد.

وی اظهار داشت : کاهش نرخ بیکاری در حالی اتفاق افتاده است که نرخ مشارکت اقتصادی در استان از 3/35 درصد در فصل تابستان 87 به 5/36 درصد در فصل پاییز افزایش یافته است .

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر گفت : بر این اساس استان بوشهر از نظر پایین بودن نرخ بیکاری همراه با استانهای سمنان و خراسان رضوی دارای رتبه ششم در بین استانهای کشور بوده است .

زارعی بیان داشت : در حال حاضر متوسط نرخ بیکاری کشور 5/9 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 9/36 درصد در فصل پاییز گزارش شده است .

وی گفت : نرخ مشارکت اقتصادی تمامی استانهای کشور به استثنای استانهای بوشهر ، قم و کردستان کاهش یافته است .

کد مطلب 822260

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