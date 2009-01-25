نرخ بیکاری در استان بوشهر کاهش یافت

رسول زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: نرخ بیکاری در استان بوشهر در پاییز امسال برابر 3/7 درصد گزارش شده است که در مقایسه با فصل تابستان همین سال و فصل پاییز سال گذشته 1/10 درصد کاهش نشان می دهد.

وی اظهار داشت : کاهش نرخ بیکاری در حالی اتفاق افتاده است که نرخ مشارکت اقتصادی در استان از 3/35 درصد در فصل تابستان 87 به 5/36 درصد در فصل پاییز افزایش یافته است .

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر گفت : بر این اساس استان بوشهر از نظر پایین بودن نرخ بیکاری همراه با استانهای سمنان و خراسان رضوی دارای رتبه ششم در بین استانهای کشور بوده است .

زارعی بیان داشت : در حال حاضر متوسط نرخ بیکاری کشور 5/9 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 9/36 درصد در فصل پاییز گزارش شده است .

وی گفت : نرخ مشارکت اقتصادی تمامی استانهای کشور به استثنای استانهای بوشهر ، قم و کردستان کاهش یافته است .