تسهیلات دیگری جایگزین سنوات ارفاقی فرهنگیان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در جمع معلمان مجتمع مدارس استثنایی شهید صیاد شیرازی به پرسشهای معلمان این مدرسه درباره موضوعات مختلف پاسخ داد.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به دغدغه یکی از معلمان که نگرانی خود و همکارانش را از حذف سنوات ارفاقی به دنبال اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارمندان دولت عنوان می کرد گفت: قطعا جایگزین دیگری برای این پرداختها در نظر گرفته شده است و کسی نمی تواند در این باره اهمال کاری کند چون به هر حال هرچه جلوتر می رویم تورم بیشتر می شود و ارزش پول پایین تر می آید و قطعاً حقوق شما اضافه تر می شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در قانون خدمات کشوری نیز نوع پاداش ویژه ای مبنی بر عملکرد کارکنان دولت پیش بینی شده است افزود: می توانید در این زمینه تحقیق کنید و حتی نماینده بفرستید تا از نزدیک این روند را ببینند تا از قافله عقب نمانید.

علی احمدی ضمن در خواست از معلمان مبنی بر اینکه از شایعاتی که در آموزش و پرورش هست توجه نکنند و و سعی کنند اول درباره آنها تحقیق کنند و بعد آنها را بپذیرند گفت: در سی سال گذشته چند بار سنوات حذف شده که این بار حذف شود؟ تا الان همیشه سنوات اضافه شده و هیچگاه حذف سنوات را نداشتیم.

استفتای من از علما درباره حقوق کارمندان دولت کذب بود

وزیرآموزش و پرورش همچنین به جریان استفتا از علما درباره حقوق معلمان در سه ماهه تابستان که مدارس تعطیل است، اشاره کرد و گفت: شایعه کردند که من در دیدارهای خود با علما پرسیدم که "آیا حقوق معلمان در تابستان حلال است یا نه؟". درباره این شایعه یکنفر حتی از خود نپرسید که در طول سی سال انقلاب اسلامی این همه وزیر آمدند و رفتند کدام وزیر این سئوال را پرسیده که من تازه وارد دومین نفر آن باشم.

به گفته وزیر آموزش و پرورش فرهنگیان باید درباره موضوعاتی که پیرامون آموزش و پرورش مطرح می شود حساس باشند و من تعجب می کنم که بعضی از افراد شایعات را خیلی راحت و بدون تفکر و تعمق می پذیرند.

همه فرهنگیان دوست دارند که تشویق شوند

کدام وزیر در 30 سال گذشته درباره حقوق تابستان معلمان از علما پرسیده که من دومی باشم؟ وزیر آموزش و پرورش

در ادامه این نشست معلمان با وزیر آموزش و پرورش معلم دیگری از سالانه شدن ارزشیابیها انتقاد کرد و گفت: برخی از آیتمهای این ارزشیابی معلمان را دچار مشکل کرده است. به طور مثال امکان اینکه تشویق نامه به همه همکاران تعلق بگیرد دیگر وجود ندارد. وزیر آموزش و پرورش نیز در پاسخ به این سئوال به همین نکته اکتفا کرد که "در آموزش و پرورش همه دوست دارند که تشویق شوند و تشویق نامه بگیرند که این امر اشتباه است."

امکان ادامه تحصیل معلمان در دانشگاه پیام نور

علی احمدی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از معلمان مبنی بر امکان ادامه تحصیل معلمان در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا نیز افزود: در حال حاضر ادامه تحصیل در این دو مقطع به یک مسئله ملی تبدیل شده است و برای امسال 750 هزار متقاضی برای شرکت در آزمون این دو دوره شرکت کردند در حالی که ظرفیت دانشگاههای ما در این دو مقطع حدود 40 هزار نفر است و اصلا پاسخگوی نیازهای متقاضیان ما نیست.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امکان چانه زنی برای اخذ سهمیه برای فرهنگیان در دوره های تکمیلی دانشگاهها کم است افزود: البته وقتی که در دانشگاه پیام نور حضور داشتیم سنگ بنایی برای ادامه تحصیل معلمان در این دانشگاه گذاشتیم تا معلمان بتوانند از شرایط و امکاناتی که این دانشگاه برای اساتید و کارکنان خود برای ادامه تحصیل فراهم آورده، استفاده کنند.

در این نشست صمیمانه علیرضا علی احمدی در جمع معلمان به طرح ایجاد دانشگاه بزرگ فرهنگیان اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در این زمینه قول دادند تا این دانشگاه تاسیس شود که هم اکنون نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری این طرح هستیم.