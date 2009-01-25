به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت با هدف دسترسی آسان مخاطب جشنواره با اخبار و رخدادهای جشنواره و همزمان با مراسم افتتاحیه در روز دهم بهمنماه قابل بهرهبرداری خواهد بود.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت جشنواره با آدرس www.fajrpoetry.ir از اخبار و رویدادهای سومین جشنواره بینالمللی شعر فجر مطلع شوند.
همچنین در آینده با تمهیدات پیشبینی شده در سایت جشنواره شاعران کشور میتوانند از طریق این سایت نظرات و پیشنهادات خود را برای مسئولان جشنواره ارسال کنند.
سومین جشنواره بین المللی شعر فجر از 10 بهمن تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
سایت خبری تحلیلی سومین جشنواره بینالمللی شعر فجر همزمان با آیین افتتاحیه این جشنواره راهاندازی میشود.
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