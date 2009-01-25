جوایز اصلی جشنواره ساندنس به "فشار" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره فیلم ساندنس شب گذشته در پارک سیتی ایالت یوتا برگزار شد و فیلم "فشار" در بخش مسابقه داستانی فیلمهای آمریکایی جایزه بزرگ هیئت داوران، جایزه فیلم برگزیده تماشاگران و جایزه ویژه هیئت داوران در بخش بازیگری (مونیک) را از آن خود کرد.
داستان فیلم در هارلم سالهای 1980 روی میدهد و درباره یک دختر نوجوان سیاهپوست بسیار چاق است که از سوی پدر و مادرش نادیده و مورد آزار قرار میگیرد. در بخش داستانی سینمای جهان جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم شیلیایی "خدمتکار" به کارگردانی سباستین سیلوا رسید که یک کمدی / درام درباره تفاوت طبقاتی در یک خانواده است.
جایزه فیلم برگزیده تماشاگران این بخش را فیلم بریتانیایی "یک آموزش" ساخته لون شرفیگ برد که روایتی از دوران نوجوانی یک دختر 16 ساله در لندن اوایل سالهای 1960 است. در بخش مستند فیلمهای آمریکایی "ما در ملا عام زندگی میکنیم" اوندی تیمونر جایزه بزرگ هیئت داوران را برد. فیلم نگاهی روشنگر به 10 سال زندگی جاش هریس از پیشگامان دنیای اینترنت دارد.
جایزه فیلم برگزیده تماشاگران این بخش از آن "خلیج کوچک" به کارگردانی لویی سیهویوس شد که درباره به دام انداختن دلفینها در شهر تایجی در ژاپن است. "خالههای خشن" به کارگردانی کیم لانگیناتو از بریتانیا جایزه بزرگ هیئت داوران بخش مستند سینمای جهان را برد. این فیلم درباره زنانی است که از کودکان نادیده گرفتهشده و آزار دیده در آفریقای جنوبی مراقبت میکنند.
"ستاره افغان" به کارگردانی هاوانا مارکینگ نیز فیلم برگزیده تماشاگران بخش مستند سینمای جهان شد. این فیلم تولید مشترک افغانستان و بریتانیا و درباره چهار شرکتکننده در یک نمایش تلویزیونی موزیکال به سبک "امریکن آیدل" در افغانستان است. مارکینگ در عین حال جایزه کارگردانی این بخش را گرفت.
جایزه کارگردانی بخش مسابقه داستانی به کری جوجی فوکوناگا برای Sin Nombre رسید و در بخش مستند فیلمهای آمریکایی ناتالیا آلمادا برای El General جایزه بهترین کارگردانی را برد. در بخش داستانی سینمای جهان الیور هیرشبیگل آلمانی با فیلم بریتانیایی "پنج دقیقه از آسمان" با بازی لیام نیسن و جیمز نسبیت جایزه کارگردانی و فیلمنامهنویسی را دریافت کرد.
نیکلاس یاسنووک و شارلین یی برای فیلم "قلب کاغذی" جایزه فیلمنامهنویسی والدو سالت را از آن خود کردند. جایزه تدوین بخش مستند فیلمهای آمریکایی از آن کارن شمیر برای"سرجیو" شد و در بخش مستند سینمای جهان یانوش بیلسکوف و توماس پاپاپتروس برای "برمه ویجی ـ گزارش از یک کشور بسته" برنده شدند.
جایزه فیلمبرداری نیز در چهار بخش به این شرح اعلام شد: در بخش داستانی فیلمهای آمریکایی آدریانو گلدمن برای Sin Nombre، در بخش مستند فیلمهای آمریکایی باب ریچمن برای "شماره سپتامبر"، در بخش داستانی سینمای جهان جان دی بورمن برای "یک آموزش" و در بخش مستند سینمای جهان جان مارینگون برای Big River Man.
امسال در مجموع 118 فیلم از 21 کشور در ساندنس به نمایش درآمد که در میان آنها 91 فیلم اولین بار در دنیا پخش شدند و 39 فیلم اولین تجربه کارگردانی سازندگانشان بودند. 64 فیلم چهار بخش رقابتی مسابقه داستانی فیلمهای آمریکایی، داستانی سینمای جهان، مستند فیلمهای آمریکایی و مستند سینمای جهان از میان 3661 فیلم ارائه شده انتخاب شدند.
جشنواره ساندنس محلی برای نمایش فیلمهای کمهزینه و آثار ساخته شده خارج از سیستم جریان روز هالیوود است. این جشنواره را رابرت ردفورد بازیگر، کارگردان و تهیهکننده معروف آمریکایی سال 1984 راهاندازی کرد و اکنون مکانی مهم برای فیلمسازان و بازیگران کمتر شناختهشده است.
بیست و پنجمین جشنواره فیلم ساندنس 15 ژانویه (26 دی) با نخستین نمایش جهانی فیلم انیمیشن خمیری "مری و مکس" به کارگردانی آدام الیوت آغاز شد و امروز به پایان میرسد.
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