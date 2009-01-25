تاسیس شهری با ماهیت "ایرانی - اسلامی" در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معماری در نشستی با خبرنگاران از انعقاد تفاهم نامه تشکیل کنسرسیوم 10 شرکت بزرگ ساختمانی در هفته گذشته خبرداد و گفت: از حدود خردادماه امسال اندیشه شکل گیری کنسرسیوم ایجاد شد ودرپی دعوت از اعضای کمیسیون، جلسات مرکب از اعضای کنسرسیوم از اواخر مردادماه امسال آغاز شد.

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر هدف اساسی از تشکیل کنسرسیوم را همکاری شرکتهای بزرگ ساختمانی با ماهیت عمومی در تامین مسکن اقشار مختلف مردم برای کمک به دولت عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با تشکیل کنسرسیوم پتانسلهای ارزشمند 10 شرکت بزرگ ساختمانی در کنار هم قرار می گیرد و با تبادل نظر با مراجع رسمی کشور در حوزه مسکن یعنی وزارت مسکن و شهرسازی، کمیسیون عمران مجلس و در راس آنها دولت، تلاش می شود که نیروها و پتانسلیهای آنها در راستای اهداف دولت برای رفع مشکل مسکن همسو شود.

معماری با بیان اینکه این کنسرسیوم در اولین گام هدف خود را بر 3 مبنا قرار داده است، اولین آن را همفکری با مراکز تصمیم گیری و قانونگذاری کشور برای هرچه بهینه تر شدن و غنی تر شدن مصوبات مربوط به حوزه مسکن عنوان و تصریح کرد: هدف دوم همکاری اجرایی و عملی با دولت در جهت هرچه بهتر و سریع تر تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن است.

وی هدف سوم را ایجاد یک هم افزایی داخلی در بین 10 شرکت برای غنی تر شدن این شرکتها عنوان و بیان کرد: بر اساس این اهداف دو کمیته راهبردی و سیاست گذاری و کمیته فنی و تحلیلی در دورن کنسرسیوم شکل گرفته است.

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر، اسامی دیگر اعضای کنسرسیوم را شرکت سرمایه گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن، شرکت آتیه ساز وابسته به بنیاد مستضعفان، شرکت ساختانی معلم وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت عمران تک لار وابسته به بنیاد مسکن، شرکت عمران اکباتان وابسته به بنیاد مسکن، شرکت بین المللی توسعه ساختمان وابسته به سازمان تامین اجتماعی لشکری (ساتا)، شرکت خانه سازی ایران وابسته به سازمان تامین اجتماعی کشوری، گروه توسعه ساختمان تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان تامین وابسته به شستا و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری ذکر کرد.

وی با بیان اینکه کنسرسیوم در قالب اول تفاهم نامه ای که منعقد کرده تحت عنوان کانون راهبردی ساختمانی و زمین ایران (کارسازان) فعالیت خواهد کرد، افزود: این کنسرسیوم به عنوان اولین گام در جهت اجرا و همکاری با دولت، تاسیس شهری با ماهیت ایرانی، اسلامی را در دستور مطالعه اولیه خود قرار داده است.

معماری گفت: این 10 شرکت از نظر کمیت حدود 5 درصد ولی از لحاظ کیفی و تاثیرگذاری با ایجاد کنسرسیوم می توانند نقش اول و تعیین کننده ای در سیاستهای مسکن کشور داشته باشند.

به گفته وی وجود کنسرسیوم می تواند در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد حوزه های گسترده و کلان ساخت و ساز در کشور موثر باشد، کما اینکه یکی از برنامه های کنسرسیوم ایجاد بستر مناسب برای سرمایه های موجود در داخل و خارج از کشور در ساخت و ساز است.

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیرخاطرنشان کرد: در جایی که هیئت های عالی رتبه ایران و در راس آنها رئیس جمهور حضور می یابد، ما نیز باید حضور یابیم تا بتوانیم از فرصتها استفاده کنیم که این فرصت هنوز محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه رهبری کنسرسیوم با سرمایه گذاری غدیر بوده است، افزود: کنسرسیوم نمی خواهد که با بخش خصوصی رقابت کند، بلکه هدف آن هدایت بخش خصوصی است تا پلی بین دولت و بخش خصوصی باشد و دولت نیز باید به چنین نهادی اعتماد کند.