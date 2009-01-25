"حریم" نیمه بهمن آماده می شود

محمد احمدی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: کار ساخت موسیقی فیلم توسط یحیی سپهری شکیب هنوز به اتمام نرسیده است. بعد از پایان مراحل فنی این فیلم در استودیو میکس توسط علیرضا علویان برای حضور در جشنواره فجر میکس نهایی می شود.

این فیلم داستان چند قتل مشکوک در جنگل‌های شمال است که سروان محبی از افسران مجرب مامور رسیدگی به پرونده آن می‌شود. فرخ‌نژاد، شیرین بینا، چکامه چمن‌ماه، عنایت شفیعی، محمدعلی فرمند، عادل علیزاد و محمد حاج‌حسینی بازیگران "حریم" هستند.

دیگر عوامل تولید دومین فیلم خطیبی پس از "در شهر خبری نیست، هست" عبارتند از نویسندگان: خطیبی و مهدی حسینی‌نژاد، مدیر تولید: سعید هاشمی، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه و لباس: مهدی دیلمی، عکاس: عبدالله عبدی‌نسب و برنامه‌ریز: یعقوب غفاری.

"حریم" دومین کار بلند سینمایی محمد رضا خطیبی بعد از"در شهر خبری نیست، هست" است که امسال در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر به نمایش در می آید.