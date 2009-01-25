تیم های فوتبال منچستریونایتد و چلسی پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود تاتنهام به برتری رسید. این درحالی است که این دو تیم در تاریخ اول مارس (11 اسفند) در فینال مسابقات جام اتحادیه فوتبال انگلستان در ورزشگاه ومبلی به مصاف هم خواهند رفت.

دو گل منچستریونایتد در این دیدار را پل اسکولز(35) و دیمیتار برباتف (36) به ثمر رساندند و تک گل تاتنهام را پاولیچنکو در دقیقه 5 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

چلسی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر یک در استمفوردبریج مقابل ایپسویچ تاون به برتری رسید. میشاییل بالاک در دقایق 16 و 59 و فرانک لمپارد در دقیقه 85 گل های چلسی را به ثمر رساندند. بروس تک گل ایپسویچ را در دقیقه 34 وارد دروازه چلسی کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* هارتلپول صفر - وستهام 2

* دانکستر صفر - آستون ویلا صفر

* هال سیتی 2 - میلوال صفر

* کترینگ 2 - فولهام 4

* پورتسموث صفر - سوانسی 2

* شفیلد یونایتد 2 - چارلتون یک

* ساندرلند صفر - بلکبرن صفر

* تورکوآی صفر - کاونتری یک

* واتفورد 4 - کریستال پالاس 3

* وست بروم 2 - برنلی 2

* ولوورهمپتون یک - میدلزبرو 2

امشب در همین چارچوب دیدارهای زیر برگزار می شود:

* کاردیف - آرسنال

* لیورپول - اورتون