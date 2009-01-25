رقابت 310 ووشوکار در قم / برترین های چهار فرم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با هدف انتخاب بهترینها جهت حضور در اردوی تیم ملی برگزار می شود. در پایان رقابت های روز نخست ووشوکاران در بخش تالو و در فرم های "چانگ چوان"،"نان چوان"،"تای چی چوان"و"جی ین شو" به رقابت پرداختند و نفر نخست هر فرم به رقابتهای انتخابی اردوی تیم ملی راه پیدا کردند. این رقابتها در بخش سانشو با حضور 250 ورزشکار در حال پیگیری است که نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد. نفرات برتر رقابتهای فرم در روز نخست به ترتیب زیر است:

"چانگ چوان" : 1- احسان پیغمبری(خراسان رضوی) 2- میر مهدی انامقی(آذربایجان غربی) 3- حسام تشنیزی(چهارمحال و بختیاری) داوود بهرام خانی(بوشهر)

" نان چوان": 1- فرشاد عربی(خوزستان)2- محمدباقر رمضانی(زنجان)3- بهنام گلی(لرستان) ومسعود مهدیان(اصفهان)

" تای چی چوان": 1- جواد بخشی(خراسان رضوی) 2- علی وطن خواه( خراسان رضوی) 3- مهدی یوسفی(قزوین) و رسول صادقی(اصفهان).

"جی ین شو": 1- علیرضا لک( خراسان جنوبی)، 2- محمد گنجی نژاد ( آذربایجان شرقی)،3- ایمان مختاری( کردستان)و مصطفی زارع( تهران الف)