مجلس بار دیگر طرح ارث زنان را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص سهم الارث زنان از همسران متوفی خود را بررسی و اصلاح کردند.

نمایندگان با اصلاح ماده 946 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر کردند زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزندار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرد.

در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیبی که گفته شد خواهد بود.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 948 این قانون مقرر کردند هر گاه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

نمایندگان همچنین ماده 947 این قانون را حذف کردند.

این طرح در جلسه علنی 17 آذرماه امسال نیز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما نمایندگان به دلیل وجود ابهام آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده بودند.

این کمیسیون نیز پس از استفتاء از رهبر معظم انقلاب و اطلاع از نظر ایشان مواد یاد شده از قانون مدنی را اصلاح کردند.

این اصلاحیه با 169 رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رسید.