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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اغلب راههای شهرستان ورامین سالهاست که بازسازی نشده اند

اغلب راههای شهرستان ورامین سالهاست که بازسازی نشده اند

ورامین - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: اغلب راههای شهرستان ورامین سالهاست که بازسازی نشده اند در حالیکه جمعیت این منطقه چندین برابر سالهای قبل است.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با مهر گفت : جمعیت شهرستان ورامین حدود 700 هزار نفر است که در پنج بخش ساکن هستند و این شهرستان دارای طولانی ترین راههای شهری و روستایی در استان تهران است.

وی خاطرنشان کرد: به رغم این موضوع اغلب راه های شهرستان ورامین سالهاست که باز سازی و تعویض نشده است که افزایش تصادفات جاده و تلفات انسانی یکی از تبعات آن است.

نقوی افزود : یکی از مهمترین مسیرهای شهرستان ورامین، راه مواصلاتی تهران - ورامین است که روزانه بیش از 150 هزار تردد در آن صورت می گیرد و به عنوان تنها راه مواصلاتی شهرستان ورامین به تهران محسوب می شود اما این راه نیز بازسازی اصولی نشده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس عنوان کرد: احداث راه آهن بین شهری تهران - ورامین که عملیات اجرایی آن در آذر ماه سال گذشته آغاز شده است باید عملیات سریعتر صورت گیرد که حضور وزیر راه می تواند به این روند سرعت بیشتری ببخشد.

وی از اجرای کمربندی ورامین و قرچک به عنوان یکی از مهمترین راه های حل ترافیک شهرستان ورامین یاد کرد.

کد مطلب 822302

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