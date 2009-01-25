تعیین شرایط جوی زمین با استفاده از ردیابهای زیرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار ذرات کیهانی توسط محققان مرکز ملی علوم اتمسفریک برای ردیابی و تعیین شرایط جوی در لایه های بالایی اتمسفر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به گفته این محققان استفاده از چنین سیستمی می تواند به بهبود پیشگویی های آب وهوا و احتمال وقوع طوفانها کمک کند.

سیاره زمین هدف بارش بارانهای مداوم ذرات پر شتاب کیهانی است که به اصطلاح پرتوهای کیهانی خوانده می شوند. هرچه میزان انرژی برخورد این ذرات با سطح بالایی اتمسفر زمین بیشتر باشد میزان تولید ذراتی ثانویه با نام پیونها نیز افزایش خواهد یافت.

در برخی مواقع این ذرات در اثر برخورد با اتمهای اتمسفراز بین می روند اما در صورت پرهیز از برخورد تبدیل به ذرات دیگری به نام مون ها می شوند که قادر به عبور از اتمسفر و رسیدن به سطح زمین بوده و در صورت پر انرژی بودن آن توانایی ورود به زیر زمین را نیز خواهد داشت.

دانشمندان برای سالها به این نکته که بارش مون ها بر زمین در هنگام سرد بودن لایه استروتوسفر کاهش می یابد دقت کرده بودند. دلیل این پدیده حجیم تر شدن و سخت تر شدن گازهای موجود در این لایه و افزایش میزان برخورد این ذرات کیهانی با اتمهای اتمسفر است. اکنون دانشمندان برای اولین بار با استفاده از این پدیده به اندازه گیری دمای دقیق لایه های بالایی اتمسفر پرداختند.

محققان با استفاده از نصب ردیابهایی در عمق 700 متری زمین در یک معدن قدیمی در شهر مینه سوتا به ردیابی مون ها پرداختند. تنها با زیر نظر داشتن این ردیابها می توان میزان بارش این ذرات را تحت کنترل و برسی قرار داد.

سپس با درنظر داشتن میزان این بارشها و کشف ارتباط میان آن و حرارت لایه استروسفر که توسط بالونهای هواشناسی و ماهواره ها به دست می آید محققان دریافتند که میزان این بارشها با گرم شدن این لایه از اتمسفر افزایش می یابد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در صورتی که بتوان میزان دقت و جزئیات چنین تکنیکی را افزایش داد، می توان از آن به عنوان سیستم پیشگویی آب و هوا استفاده کرد زیرا بر اساس مطالعات مختلف تغییرات دما در لایه استروسفر می تواند بر روی حرکات هوا در لایه های پایین تر که منشا شکل گیری طوفانهای سهمگین و تغییرات جوی در زمین به شمار می روند، تاثیر بگذارد.