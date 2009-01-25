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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۲

طرح بیمه ایرانیان برای 50 هزار نفر در خراسان شمالی اجرا می شود

طرح بیمه ایرانیان برای 50 هزار نفر در خراسان شمالی اجرا می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: طرح بیمه ایرانیان برای 58 هزار نفر از جامعه هدف خراسان شمالی تا پایان امال اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد ، محمد حسین جهانبخش صبح امروز در جلسه جلسه هماهنگی برنامه ملی بیمه درمان  ایرانیان افزود:  این طرح پس از تصویب در وزارت رفاه، بیمه تامین اجتماعی و تایید وزارت بهداشت در دهه فجر امسال اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در آستانه سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، افراد فاقد دفترچه بیمه خدمات درمانی که در شهرهای بالای 20 هزار نفر سکونت دارند ، زیر پوشش این طرح قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در خراسان شمالی شهرهای بجنورد ، اسفراین و شیروان در این طرح قرار می گیرند، گفت: اداره کل بیمه  خدمات درمانی با اعطا ء تخفیف کشوری نزدیک به 62 درصد و نیز کاهش سرانه دفاتر خویش فرما از 85 هزار تومان به 33 هزار تومان به ازاء هر نفر ، به مدت یک سال برای متقاضیان دفترچه بیمه ایرانیان صادر می کند.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان نیز در این جلسه گفت:  ارائه خدمات سرپایی و بستری مشابه سایر دفاتر بیمه درمانی را از مهم ترین امتیازات این طرح برشمرد.

علی آرمیده افزود: با اجرای طرح بیمه ایرانیان بسته خدمات پایه در تمامی صندوق های سازمان یکسان، بیمه نامه های ناقص حذف و کار برای موسسات راحت تر می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح می تواند کمبود منابع و سرانه بیمه را جبران کند، تصریح کرد: هماهنگی های لازم با بانک رفاه کارگران و کمیته امداد برای افرادی که توان پرداخت هزینه بیمه را ندارند، صورت گرفته است.

کد مطلب 822305

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