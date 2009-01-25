7 هزار و 588 عضو اخوان المسلمین در بازداشت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "عبدالمنعم عبدالمقصود" اظهار داشت: دو هزار و 537 تن از اعضای اخوان المسلمین با تصمیم دادستان کل در حبس بسر می برند و به جز هزار و 803 نفر، هیچکدام از این افراد پیش از اینکه دادستانی تصمیم به آزادی آنها بگیرد برای محاکمه به دادگاه ارجاع داده نشده اند.

این در حالی است که وزارت کشور مصر حکم بازداشت 734 نفر از این افراد را صادر کرده است.

حکم بازداشت 462 نفر دیگر نیز پس از دستگیری و بدون تحقیقات دادستانی صادر شده است که با این اقدام شمار کسانی که طبق قانون فوق العاده حکم بازداشت آنها صادر شده به هزار و 96 نفر رسیده است.

وی در ادامه گفت که شمار زیادی از افراد بازداشت شده اخوان المسلمین متعلق به استان الشرقیه است که تعداد آنها بالغ بر 912 نفر است.

پلیس مصر همچنین در جریان 22 روز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه بازداشت اعضای اخوان المسلمین را به دلیل برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی در سرتاسر استان های این کشور شدت بخشید. به طوری که 357 نفر از اعضای اخوان المسلمین در دومین روز ماه جاری میلادی بازداشت شدند.